Flughafen München: Zoll hält Chinesin auf – der Inhalt ihres Koffers hätte niemals nach Deutschland gelangen dürfen

Am Flughafen München sorgte ein Koffer für Aufsehen.

Der Zoll am Flughafen München hat jede Menge Arbeit

Immer wieder macht er illegale Funde im Gepäck von Reisenden

Wie auch jetzt...

Das ist wirklich dreist! Eine 27-jährige Chinesin reiste Anfang Februar nach Deutschland - und landete am Flughafen München. Doch was sie in ihrem Koffer hatte, sorgte bei den Zöllnern für lange Gesichter.

Ihr Koffer, der in Plastik eingewickelt war, beinhaltete eine wertvolle Fracht.

Flughafen München: Zoll macht wertvollen Fund

Die Chinesin importierte 320.000 Euro - die allerdings nicht angemeldet wurden. Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr muss schriftlich angemeldet werden, ermahnt der Zoll in einer Pressemitteilung. Die Dame versuchte sogar, den Betrag vor dem Zoll zu verstecken - und transportierte die Geldscheine in eingeschweißten Chips-, Kaffee- und Kekspackungen.

Wieso die Frau so viel Geld nach Deutschland brachte, wollte sie den aufmerksamen Beamten am Flughafen München nicht verraten. Die nahmen ihr das Geld ab.

Eine junge Chinesin reiste mit über 300.000 Euro nach Deutschland ein. Foto: Zoll

Infos zum Flughafen München:

Der Flughafen München wurde im Mai 1992 eröffnet

Das Gelände ist über 1600 Hektar groß

Im Jahr 2019 nutzten 47,9 Millionen Menschen den Flughafen

Flughafen München: Schrecklicher Fund in Bauchtasche

Auch am Dienstag zeigten die Beamten am Flughafen München wieder vollen Einsatz: Sie stellten eine Griechische Landschildkröte sicher, die ein Mann von Österreich über Deutschland bis nach Island bringen wollte. Artgerecht behandelte er das Tierchen nicht. Stattdessen stopfte er es in eine Bauchtasche.

„Die Griechische Landschildkröte ist nach den artenschutzrechtlichen Bestimmungen geschützt“, so Marie Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts München. Das kleine Tier, das kaum größer als eine Wäscheklammer ist, wurde beschlagnahmt. Zu seinem Motiv machte der 63-Jährige, bei dem die Schildkröte gefunden wurde, keine Angaben.

Diese Schildkröte fand der Zoll am Flughafen München. Foto: Zoll

