Flughafen Mallorca: Rolle rückwärts bei Gepäck-Regel!

Reisende müssen sich nicht nur am Flughafen Mallorca, sondern auch in etlichen weiteren europäischen Ländern erneut umstellen. Denn die „neue“ Gepäck-Regel ist bereits Geschichte.

Das Kuriose: Die Technik wird trotzdem – sehr kostspielig – am Flughafen auf Mallorca aufgerüstet. Auch wenn die „neue“ Gepäck-Regel dann bereits vom Tisch ist. Wir verschaffen dir einen Überblick, was nun ab wann gilt. So erwarten dich auch keine bösen Überraschungen.

Flughafen Mallorca: „Neue“ Gepäck-Regel wird gestrichen

Bevor es in den langersehnten Urlaub geht, wird es zumeist noch einmal richtig stressig. Nicht nur auf Arbeit ist in der letzten Woche vor dem Urlaub die Hölle los, auch das Packen des Koffers kann für den einen oder die andere eine Herausforderung darstellen. Wie wird das Wetter auf Mallorca, Madeira, Capri & Co.? Brauch ich Regenklamotten? Reichen die Outfits auch wirklich? Habe ich alle Ladekabel? Wo ist eigentlich mein Reisepass? Und dann kommt noch der Hickhack mit den Flüssigkeiten dazu.

Zumindest bei diesem Punkt gab es für Reisende Entwarnung. Denn sogenannte C3-Scanner sollen Erleichterung verschaffen (wir berichteten). Mithilfe dieser Technik ist es nicht mehr notwendig, beim Scannen des Handgepäcks die Flüssigkeiten extra aus den Taschen zu kramen. Zudem ist die mitgeführte Menge nicht mehr nur auf 100 Milliliter beschränkt. Und sind wir mal ehrlich: Bei Sonnencreme, Nachfüller für die E-Zigarette, Handcreme und Co. sind die 100 Milliliter schnell erreicht.

Auch interessant:

„Goodbye Deutschland“-Stars wagen zweiten Versuch – doch es gibt einen Haken

Auch der Flughafen auf Mallorca hat vor, auf die neuen Scanner umzustellen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Die neue Technik soll Ende des Jahres in die Hallen des Flughafens einziehen. Doch die erwartete Erleichterung für Reisende bleibt aus. Denn eine neue EU-Verordnung kippt die derzeitige Regel, was Flüssigkeiten im Handgepäck angeht. Heißt konkret: Ab 1. September müssen alle Reisende, auch wenn der Flughafen der Wahl die neuen C3-Scanner hat, zur alten Routine zurückkehren – also maximal 100 Milliliter Flüssigkeit in einem durchsichtigen Beutel im Handgepäck führen und eben diesen beim Scannen aus der Tasche wühlen (>>HIER<< geht es zur offiziellen Durchführungsverordnung der EU).

Mehr News:

Damit müssen nicht nur die Urlauber am Flughafen Mallorca mehr Zeit in der Sicherheitskontrolle einplanen. Die Mitarbeiter an den jeweiligen Flughäfen müssen Flüssigkeiten und auch Technik trotz neuster Scanner wieder separat untersuchen. Das sorgt natürlich auch bei den Flughäfen für Frust. Die Vereinigung Airports Council International Europe bezeichnet laut „Mallorca Zeitung“ die neue Regel als „schweren Schlag“ und fordert eine Lockerung, was die Handgepäck-Reglung betrifft.