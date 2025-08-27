Ich landete am Flughafen Mallorca – und war total baff, was ich dort vorfand

Flughafen Mallorca – täglicher Dreh- und Angelpunkt für zahlreiche Urlauber. Doch statt die Urlaubslust zu steigern, brachte der Flughafen vielen Reisenden zuletzt eher die Nerven zum Zerreißen. Zahlreiche Baustellen, Absperrungen und daraus resultierende Verspätungen trieben die Geduld der Passagiere an ihre Grenzen (wir berichteten).

Ehrlich gesagt: Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, als ich jetzt am Flughafen Mallorca landete – und wurde überrascht. Und zwar ganz anders, als gedacht.

Shopping-Mall statt Flughafen

Zuletzt war ich 2023 auf der Insel. Zwei Jahre später, bei meiner erneuten Ankunft, wurde mir nach wenigen Minuten klar: Der Flughafen Mallorca hat ein echtes Upgrade bekommen! Stylishe Läden, internationale Marken, schicke Boutiquen – man kommt an und hat das Gefühl, in einer Shopping-Mall zu landen. Nicht im negativen Sinne, sondern im besten: Hier will man fast ein bisschen verweilen, bummeln, stöbern, ankommen. Auch die Gastronomie hat deutlich zugelegt: Die Food Corner wächst, wird vielseitiger, hochwertiger – und vor allem: einladender.

Für mich ist der Flughafen Mallorca ein Symbol dafür, wie sehr sich auch die Insel selbst verändert hat. Die Insel ist längst nicht mehr nur Ballermann und Billigurlaub. Mallorca entwickelt sich – mit Stil, Anspruch und Qualität. Das zeigt sich nicht nur in Hotels oder Restaurants, sondern schon beim allerersten Eindruck: direkt bei der Ankunft.

Natürlich gibt es immer noch Ecken, an denen man merkt, dass hier jedes Jahr Millionen Touristen durchgeschleust werden. Aber der Anspruch ist ein anderer geworden. Mallorca will mehr sein – und ist es vielerorts längst. Wer heute ankommt, wird am Flughafen Mallorca empfangen. Nicht nur abgefertigt.