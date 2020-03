Flughafen London: Mutter soll Übergepäck bezahlen – dann wird es blutrünstig

Eine Mutter rastet am Flughafen London aus und greift Piloten an. (Symbolbild)

Unfassbar was vor rund einem Jahr an einem Flughafen in London passiert ist! Die Passagiere Mary Roberts (53) und ihre Tochter Henrietta Mitaiare (23) rasten im Flugzeug aus und müssen sich jetzt vor dem Gericht verantworten. Der Grund ist absurd!

Auseinandersetzung am Flughafen London

Die beiden britischen Frauen und ein dreijähriges Kind reisten am 2. Mai 2019 von Zürich nach London Heathrow. Am Bord einer Swiss-Maschine sind Mary und Henrietta alles andere als glücklich.

Sie wollten den teuren Kinderwagen mit in den Passagierraum nehmen. Zur Enttäuschung der Frauen wurde dieser standardmäßig in den Laderaum des Flugzeugs verstaut.

Situation im Flugzeug eskaliert

Nach der Landung in London waren Mutter und Tochter bereits aufgebracht. Sie wollten den Namen des Mitarbeiters erfahren, der dafür verantwortlich war, um sich zu beschweren. Ihnen waren die Gebühren für den Kinderwagen einfach „zu teuer“.

Als der Pilot des Flugzeugs dazu kam, eskaliert die Situation. Henrietta Mitaiare schob den Mann wieder in Richtung Cockpit.

Er wollte die Passagierin nur beruhigen, doch plötzlich biss sie ihm in die Hand. Ihre Mutter biss ebenfalls zu. In den anderen Finger. Auch Schläge verteilten die Britinnen.

Mitaiare habe ihr Handy in der Luft schwenkt und behauptete, sie würde die Situation live auf Facebook streamen.

Mutter und Tochter konnten erst gestoppt werden, als die Polizei eintraf, berichtet das Nachrichtenportal „Blick“.

„Wie auf einem Schlachtfeld“

„Ich sah, dass das Hemd des Piloten voller Blut war.“, berichtet der Co-Pilot. „Es war wie auf einem Schlachtfeld!“ Und das alles wegen eines Streits um einen Kinderwagen!

Der Mann musste wegen seiner Bisswunden ärztlich versorgt werden. Mary Roberts und ihre Tochter stehen nun vor Gericht in der Ortschaft Uxbridge. Dort bestreiten die Frauen jedoch den Vorfall.

Das Urteil wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gefällt. (mia)