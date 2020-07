Ein Passagier am Flughafen Frankfurt ist wütend. Grund ist die Ausgabe seines Gepäcks. (Symbolbild)

Flughafen Frankfurt: Wütender Passagier will nur noch eins wissen – „Wieso schafft ihr es nicht...?“

Frankfurt. Am Flughafen Frankfurt nimmt der Betrieb wieder Fahrt auf. Noch mit einigen Einschränkungen. So ist aufgrund des geringeren Passagieraufkommens lediglich das Terminal 1 für Ankünfte und Abflüge geöffnet.

Genau dieses gesunkene Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt sorgt bei einem Passagier jedoch für Verwunderung. Er fragt sich, warum ein bestimmter Ablauf dennoch so viel Zeit in Anspruch nimmt.

Flughafen Frankfurt im Zeichen von Corona

Langsam, ganz langsam rollt er wieder an, der Flugverkehr. Die ersten Touristen sind nach Griechenland, Mallorca oder Italien geflogen. Die Auslastung an den Flughäfen entspricht aber natürlich noch lange nicht den Menschenmassen, die es vor der Corona-Pandemie einmal waren. In den Terminal-Hallen ist das Aufkommen dementsprechend vergleichsweise überschaubar.

Wer aktuell am Flughafen Frankfurt abfliegt oder landet, merkt schon sehr schnell, dass sich hier in den vergangenen Monaten einiges verändert hat. Menschen tragen einen Mund-Nasen-Schutz, überall finden sich Hinweise auf Hygieneregeln und auch die Shopping- und Gastronomie-Angebote sind noch limitiert.

Das ist der Flughafen Frankfurt:

größter deutscher und viertgrößter europäischer Verkehrsflughafen

2019 wurden gab es insgesamt 70,5 Millionen Passagiere

zum Vergleich: 1950 waren es gerade einmal weniger als 200.000

eröffnet am 8. Juli 1936

rund 81.000 Menschen arbeiten am Flughafen

Zumindest das Fliegen ist hier als Privatperson jedoch seit einigen Wochen wieder möglich. Dabei hat ein Passagier jedoch ein weniger schönes Erlebnis gemacht. Das bezog sich nicht auf den Flug selbst, sondern die anschließende Gepäckausgabe.

Weniger Auslastung und weniger Gepäck - ein Passagier am Flughafen Frankfurt fragt sich, warum er während Corona trotzdem so lange auf sein Gepäck warten muss. (Symbolbild) Foto: imago images / Geisser

„Warum schafft ihr es nicht...?!“

Auf der Facebook-Seite des Flughafen Frankfurts schreibt der Mann: „Warum schafft ihr es nicht mal bei der aktuellen niedrigen Auslastung, einen Koffer in unter 45 Minuten auszuliefern?!“

Trotz des gesunkenen Passagieraufkommens musste der Mann offenbar noch eine ganze Weile am Gepäckband stehen, bis er seine Reise fortsetzen konnte.

Beim Flughafen hat man Verständnis für die Wut des Mannes. Auf seine Frage antwortet ein Kundenbetreuer, dass lange Wartezeiten „natürlich immer ärgerlich“ seien, man aber bemüht sei, die „Prozesse so reibungslos und effizient wie möglich zu gestalten.“ Die Rückmeldung des Passagiers sei intern weitergeleitet worden.

Das könnte für längere Wartezeiten sorgen

Eine mögliche Erklärung für die Wartezeit bei der Gepäckausgabe könnte jedoch auch mit der Fluggesellschaft zu tun haben, mit der der Mann unterwegs war. Wegen der Corona-Pandemie haben einige Anbieter hier nämlich Sonderregeln für das Gepäck eingeführt.

Wie bereits berichtet, hatte unter anderem Eurowings die Möglichkeit gestrichen, ein zweites Handgepäck-Stück mit an Bord des Flugzeugs zu nehmen. Diese werden vor Ort kostenfrei eingecheckt. Auch bei Condor gibt es eine ähnliche Regelung.

Das könnte also auch bei weniger Passagieren zu mehr Gepäck führen, als sonst bei der geringen Auslastung anfallen würde. (dav)