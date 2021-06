Flughafen Frankfurt bietet jetzt DIESEN Service für Reisende

Am Flughafen Frankfurt gibt es nun einen neuen Service für Passagiere. (Symbolbild)

Frankfurt. Am Flughafen Frankfurt wird ein neuer Service für die Gastronomie getestet.

Dadurch sollen Passagiere mit dem eigenen Smartphone flexibler Speisen und Getränke bestellen können, so soll es zudem weniger Wartezeiten in den Gastrobereichen am Flughafen Frankfurt geben.

Am Flughafen Frankfurt gibt es nun einen neuen Service

Mit dem neuen System namens „Yoordi“ können Reisende individuell ihr Essen bei den jeweiligen Restaurants bestellen.

Wie das genau funktioniert?

------------------------------------

• Mehr Themen:

Flughafen Frankfurt macht sich auf Passagier-Ansturm gefasst – so laufen die Vorbereitungen hinter den Kulissen

Flughafen Frankfurt: Schock beim Landeanflug – Flieger wird von Blitz getroffen!

Flughafen Frankfurt: Reisegruppe schmuggelt Koffer voller Essen – unglaublich, welche Ausrede sie dem Zoll liefert

Flugzeug: Stewardess verrät – diesen Platz solltest du am besten buchen

-------------------------------------

Der Fluggast scannt einen QR-Code, stöbert durch die Speisekarte der teilnehmenden Gastronomiebetriebe, bestellt und bezahlt kontaktlos. Dafür muss keine App heruntergeladen werden.

Am Flughafen Frankfurt gibt es nun einen neuen Gastro-Service. (Archivbild) Foto: dpa

+++Euro: EU will Barzahlung verbieten – ab diesem Betrag+++

Flughafen Frankfurt: Restaurants bekommen Fastlane

Abgeholt werden kann das Essen dann beim Restaurant selbst in der Fastlane.

---------------

Das ist der Flughafen Frankfurt:

Der Frankfurt Airport ist der größte Verkehrsflughafen in Deutschland

Gemessen am Fluggastaufkommen war er 2017 nach London-Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam Schiphol der viertgrößte in Europa, weltweit schafft er es auf Platz 14

Rund 70 Millionen Passagiere starteten oder landeten dort im Jahr 2019

Hinzu kommen über 2 Millionen Tonnen Luftfracht – So viel wie sonst nirgends in Europa!

---------------

So soll das ganze Prozedere mit Bestellung und Wartezeiten deutlich verkürzt werden. Damit das Essen nicht im Stehen verzehrt werden muss, hat der Flughafen Frankfurt seine Sitzplatzgastronomie wieder geöffnet. (fb)