Flughafen Frankfurt: Passagierin wartet auf ihren Flug – doch mit dieser üblen Begegnung rechnet sie nicht: „Ich dachte, sie haut mich jetzt“

Frankfurt. Es sind unschöne Szenen, die eine Reisende am Flughafen Frankfurt erlebt haben soll.

Die Frau hatte auf Costa Rica ihre Kinder besucht und war auf dem Rückweg zum Airport in Zürich. Der Flughafen Frankfurt sollte ihr nur als Zwischenstopp dienen, da sie keinen Direktflug in die Schweiz gefunden hatte. Doch aus der Business Lounge am „Fraport“ berichtet die Reisende nun von einem unangenehmen Erlebnis.

Flughafen Frankfurt: Frau berichtet von unschönen Szenen

Auf Facebook schreibt die Frau, dass sie es sich in der Business Lounge mit einem Sandwich und einem Wasser gemütlich gemacht hatte, da beides am Eingang angeboten wurde. Blöd nur, dass sie dabei offenbar ein Hinweisschild übersehen hatte, auf dem stand, dass das Essen und Trinken in der Lounge verboten sei.

Das ist der Flughafen Frankfurt:

Der Frankfurt Airport ist der größte Verkehrsflughafen in Deutschland

Gemessen am Fluggastaufkommen war er 2017 nach London-Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam Schiphol der viertgrößte in Europa, weltweit schafft er es auf Platz 14

Rund 70 Millionen Passagiere starteten oder landeten dort im Jahr 2019

Hinzu kommen über 2 Millionen Tonnen Luftfracht – So viel wie sonst nirgends in Europa!

Etwas peinlich, aber eigentlich kein großes Problem, könnte man meinen. Eine kurze Ermahnung durchs Personal, eine Entschuldigung – und fertig wäre die Sache. So friedlich lief das hier aber offenbar nicht ab.

„Da kam so eine deutsche Beamten-Furie auf mich zu und schrie mich an, wie man nicht mal einen ungehorsamen Hund anschreit, ich solle sofort alles einpacken“, schildert die Passagierin lebhaft. „Als ich fragte wieso, da schrie sie: „Haben Sie gehört? Sofort einpacken, keine Diskussion! Und ich dachte sie haut mich jetzt.“

Reisende klagt: „Es ist schlimm“

Dass die Reisende allgemein nicht sonderlich gut auf die strengen Kontrollen am Flughafen zu sprechen ist, wird in ihren folgenden Sätzen deutlich: „Alle paar Minuten patrouillieren sie und kontrollieren – es ist schlimm. Wehe, der Mund-Nasen-Schutz sitzt nicht so, wie sie es für richtig halten. Deutschland werde ich künftig meiden, wenn es irgendwie machbar ist.“

In den Kommentaren solidarisieren sich mehrere User mit der Frau, doch die Argumentation driftet schnell in krude Vergleiche mit der Stasi oder der Nazi-Machtübernahme in den 1930er Jahren ab.

Flughafensprecher verweist auf zuständige Airline

Wir haben unseren Fokus jedoch auf die geschilderten Erlebnisse der Passagierin gerichtet und den Flughafen Frankfurt diesbezüglich um eine Stellungnahme gebeten. Doch zu dem beschriebenen Einzelfall konnte sich der Flughafensprecher nicht detailliert äußern.

„Die Business Lounge wird nicht vom Flughafen, sondern von einer Airline betrieben, die die Räumlichkeiten gemietet hat“, erklärt er. Um welche Airline es sich hierbei handelt, habe er aus den Fotos des Facebook-Beitrags nicht erkennen können. Welche Masken-Regelungen oder sonstige Vorgehensweisen dem dortigen Personal vorgeschrieben werden, könne der Sprecher nicht kommentieren.

Ganz allgemein teilt er allerdings mit: „In allen unseren Terminals gilt während der Pandemiezeit die Verpflichtung zum Tragen einer Maske – im Rahmen unserer Hausordnung.“ Dass man im Gastro-Bereich zur Aufnahme von Speisen und Getränken die Maske abnehmen dürfe – natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln – sei bekannt und werde von den Passagieren strikt befolgt. „Da muss man seltenst jemand ermahnen.“ (at)