Flughafen Frankfurt: Neues Hotel entsteht – verrückt, was du hier mit aufs Zimmer nehmen kannst

Der Flughafen Frankfurt ist der größte Airport Deutschlands – wenn man nach den Passagierzahlen geht.

Kein Wunder also, dass sich auch in unmittelbarer Nähe zu dem Flughafen Frankfurt einige Hotels befinden. Nun wird dort ein Hotel gebaut, welches etwas ganz Besonderes anbietet.

Flughafen Frankfurt: Neues Hotel gehört zu dieser Kette

Ein neues Hotel in der Nähe des Frankfurter Flughafens – hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an – aber du wirst erstaunt sein, was dieses Hotel integriert hat.

Das ist der Flughafen Frankfurt:

größter deutscher und viertgrößter europäischer Verkehrsflughafen

2019 wurden gab es insgesamt 70,5 Millionen Passagiere

zum Vergleich: 1950 waren es gerade einmal weniger als 200.000

eröffnet am 8. Juli 1936

rund 81.000 Menschen arbeiten am Flughafen

Es gehört zu der Hotelkette „b´mine“. Diese betreibt bereits ein Hotel in Düsseldorf. Das neue Hotel in Frankfurt soll im Oktober 2021 eröffnet werden.

Flughafen Frankfurt: DAS bietet das neue Hotel von „b´mine“

Zu der Ausstattung des Hotel sollen laut „skylineatlas.de“ 241 Zimmer gehören, welche sich auf zwölf Etagen verteilen. Außerdem soll es hier ein Restaurant in der zwölften Etage geben, welches einen Blick auf das Flughafen Vorfeld gewehrt.

Des Weiteren soll in dem neuen Hotel von „b´mine“ am Flughafen Frankfurt ein Wellnessbereich mit Fitnessstudio, Sauna und Anwendungen auf Gäste warten. 610 Quadratmeter sollen in Form von Veranstaltungsräumen zur Verfügung stehen.

Flughafen Frankfurt: Neues Hotel – verrückt, was du hier mit aufs Zimmer nehmen kannst

All das hört sich zwar gut an, unterscheidet das Hotel aber nicht von anderen am Flughafen Frankfurt. Das Besondere an dem Hotel ist, dass Gäste ihr Auto mit einem „CarLift“ vor ihr eigenes Zimmer fahren lassen können.

Autoaufzüge stellen sind heutzutage an einigen Orten anzutreffen. (Symbolbild) Foto: imago images / IPON

Dafür wird es 40 sogenannte „CarLoft“ Zimmer geben, berichtet „skylineatlas.de“. Vor den Zimmern können die Autos demnach aufgeladen werden, falls es sich um E-Autos handelt. Bleibt nur die Frage, wer bei einer Übernachtung gerne sein Auto vor seinem Zimmer haben möchte – das teilweise nervige Suchen nach einem Parkplatz bleibt den Kunden so allerdings ersparrt. (gb)