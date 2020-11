Flughafen Frankfurt: Passagier macht beunruhigende Beobachtung – „Mir schwant Übles“

Frankfurt. Ein Mann hatte am Flughafen Frankfurt eine beunruhigende Vermutung.

Während ein Mann am Flughafen Frankfurt auf seinen Flug wartet, macht er eine Beobachtung, die ihn nicht loslässt.

Als er seinen Unmut auf Facebook mitteilt, zieht sich der Flughafen Frankfurt aus der Affäre.

Flughafen Frankfurt: Mann macht üble Beobachtung

Der Frankfurter Flughafen scheint in Sachen Durchsetzung der Maskenpflicht auf Eigenverantwortung zu vertrauen. So scheint es jedenfalls, als sich ein Fluggast auf Facebook danach erkundigt, wer eigentlich die Maskenpflicht im Gebäude durchsetzen soll. Der Mann schreibt: „Es ist ja schön, dass alle 15 Minuten daran erinnert wird, dass MNS (Anm. d. Red.: Mund-Nasen-Schutz) getragen werden muss. Nur scheint das eine ganze Reihe Leute überhaupt nicht zu interessieren.“

Die Reaktion des Flughafens in den Kommentaren: „Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass es in der Verantwortung jedes Reisenden liegt, die Maskenanforderungen zu erfüllen und die erforderlichen Vorschriften einzuhalten.“, lautet die Antwort.

Wie gut wird die Maskenpflicht am Flughafen Frankfurt umgesetzt? (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Den Mann scheint diese Antwort nicht so recht zu beruhigen. Er schreibt: „Mir schwant Übles vor meinem 11 Stunden Flug.“

Auch in den Kommentaren erhält der Fluggast Unterstützung. Ein anderer Facebook-Nutzer verweist auf das Hausrecht des Flughafens und fragt: „Sie sind daher dafür mitverantwortlich, was bei Ihnen passiert. Oder sehe ich das falsch?“

Wenn der Flughafen selbst also nicht in Aktion treten will, bleibt nur noch zu hoffen, dass die Fluggäste vernünftig sind und in Eigenverantwortung ihre Masken tragen.

