Flughafen Düsseldorf bittet: DAS sollen Reisende jetzt nicht tun – „Ein Desaster“

Reise-Chaos am Flughafen Düsseldorf? Seit Freitag sind in NRW Herbstferien und vor allem am Wochenende werden an den Flughäfen in NRW zahlreiche Reisende erwartet. Denn mit dem Feiertag am 3. Oktober dürften auch Urlaubsfreudige ohne Kinder die Tage nutzen, um zu verreisen.

Schon am Samstagmorgen bildeten sich lange Schlangen im Terminal am Flughafen Düsseldorf. Der Airport hat deshalb eine Bitte an alle Herbstreisenden.

Flughafen Düsseldorf: Lange Schlangen am Ferienbeginn

Bereits seit längerem herrschen am Flughafen Düsseldorf chaotische Zustände. Passagiere berichteten in der Vergangenheit von langen Wartezeiten am Check-in-Schalter, an den Sicherheitskontrollen und an der Gepäckausgabe. Grund dafür ist unter anderem die angespannte Personalsituation an den entsprechenden Flughafen-Locations.

Zum Ferienbeginn am Samstagvormittag (1.10.) bildeten sich an den Sicherheitschecks im Abflugbereich längere Schlangen, was zu Wartezeiten zwischen 10 und 60 Minuten führte. Laut eines Sprechers sei das aber nicht vergleichbar mit dem Beginn der Sommerferien gewesen.

Ein Urlauber am Airport Düsseldorf sieht das anders. In der öffentlichen Facebookgruppe vom Flughafen Düsseldorf rät er anderen Flugreisenden, lieber etwas früher zu kommen.

Flughafen Düsseldorf: Verdi-Sprecher knallhart – „Ein Desaster“

Auch die Gewerkschaft Verdi beobachtete den Ferienstart in Düsseldorf genau und kritisierte den Mangel an Sicherheitspersonal. Vor dem Flugsteig C habe es Schlangen von mehreren Hundert Metern in Fünferreihen gegeben. „Man musste nach dem Sommer nachlegen, und es ist nichts passiert. Das ist ein Desaster“, sagte Sprecher Özay Tarim der „dpa“.

Der Flughafen Düsseldorf selbst bittet alle Flugpassagiere in einer Mitteilung, ausreichend Zeit einzuplanen und sich an die Vorgaben der Fluggesellschaften zu halten. Aber Achtung: Die Check-in-Schalter öffnen meistens nicht früher als drei Stunden vor Abflug. „Deutlich früher anzureisen ist nicht von Vorteil und kann zu noch längeren Wartezeiten und Verzögerungen führen“, heißt es deshalb laut Flughafen Düsseldorf.

