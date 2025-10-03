Drohnen-Alarm legt Flughafen München lahm ++ 3.000 Passagiere sitzen über Nacht fest

Am Donnerstag (2. Oktober) herrschte am Abend Chaos am Flughafen München: Mehrere Personen meldeten Drohnensichtungen am Himmel. Rund 20 Flüge mussten gestrichen werden, während Polizei und ein Hubschrauber fieberhaft nach der Ursache suchten.

Die mysteriösen Fluggeräte blieben jedoch unauffindbar. Besonders brisant: Die Sichtungen wiederholten sich direkt über dem Flughafengelände.

Flugbetrieb am Flughafen München komplett gestoppt

Die erste Drohne soll um 21.30 Uhr im Umland des Flughafens gesichtet worden sein. Zeugen alarmierten die Polizei, die sofort reagierte. Doch auch nach intensiver Suche fehlte jede Spur von Drohnen oder deren Betreibern. Eine Stunde später wurden dann erneut Drohnen gemeldet, diesmal mitten über dem Flughafen München. Diese Sichtungen wurden sogar von Polizeibeamten bestätigt.

Aufgrund der Gefahr wurde der Flugbetrieb um 22.30 Uhr komplett eingestellt. Beide Landebahnen blieben gesperrt, wodurch keine Maschinen starten oder landen konnten. Die Maßnahme hatte laut „Bild.de“ massive Konsequenzen: 17 Flüge konnten nicht starten, 15 ankommende Flüge wurden umgeleitet, unter anderem nach Stuttgart, Nürnberg und Wien.

3.000 Passagiere stranden am Flughafen München

Rund 3.000 Passagiere waren direkt betroffen und mussten die Nacht am Flughafen München verbringen. Für sie gab es Getränke, Snacks und Feldbetten. Trotz aller Bemühungen konnten die Drohnen und ihre Betreiber nicht aufgespürt werden. Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte, dass man keine Angaben zu Typ oder Größe der Flugobjekte machen könne, da es schlicht zu dunkel war.

Besonders bitter: Die Störung fällt ausgerechnet auf das finale Wochenende des Oktoberfests, eine der reisestärksten Zeiten in München. Zahlreiche Wiesn-Besucher, die über den Flughafen München angereist wären, mussten ihre Pläne ändern. Der Flugbetrieb wurde am Freitagmorgen wieder aufgenommen – doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. (mit dpa)