Flixbus: Als ein Fahrgast DIESE Durchsage im Bus hört, kann er seinen Ohren nicht trauen

Was für ein merkwürdiger Vorfall in einem Flixbus! Ein Mann wurde hellhörig.

Ein Mann war mit dem Flixbus unterwegs, als er plötzlich eine Durchsage hörte, die ihn fassungslos machte. Entsetzt berichtete er daraufhin bei Twitter von dem Vorfall. Der fand sogar im Ministerium für Verkehr Gehör.

Wenn jemand erzählt, dass Flixbus seinen Fahrgästen mitgeteilt habe, dass sie keine Masken im Bus tragen müssen, traut man in Zeiten von Covid-19 wohl nicht seinen Ohren.

Genau das erlebte jedoch ein Mann während der Fahrt mit Flixbus. Daraufhin schoss der Mann ein Foto von Fahrgästen, die im Bus tatsächlich die Masken unterhalb des Kinns trugen oder an einem Ohr herunterhängen ließen.

Fassungslos schreibt der Mann in dem Tweet: „Wie passt das zu Ihrer jüngsten Initiative?“ und richtet sich dabei an Hendrik Wüst, den Verkehrsminister von NRW sowie an das Ministerium für Verkehr in NRW.

Flixbus verweist auf Maskenpflicht - Verkehrsministerium reagiert

Das Ministerium für Verkehr in NRW reagierte schließlich auf den Verstoß gegen die Maskenpflicht und stellt klar: „Das widerspricht den Hygienerichtlinien, die Flixbus beschreibt. Leiten Sie uns gerne per Direktnachricht (DM) Linie und Uhrzeit mit, wir haken dann nach.“

Unterwegs mit dem @FlixBus_DE durch #NRW. Offizielle Durchsage: ‚Sie sind nicht verpflichtet, im Bus eine #Maske zu tragen.‘ Wie passt das zu Ihrer jüngsten Initative, @HendrikWuest @VerkehrNRW? — Raphael Markert (@textmarkert) August 10, 2020

Auch Flixbus meldet sich zu Wort: „Danke für den Hinweis. Selbstverständlich gelten auch bei uns strenge Hygienerichtlinien inklusive Maskenpflicht. Wir gehen der Sache direkt nach. Würden Sie uns auch die Fahrtdaten zur Untersuchung per DM schicken?“

Flixbus: Das Unternehmen gibt an, seine Busse vor und nach der Fahrt gründlich zu desinfizieren und zu reinigen. (Symbolbild) Foto: imago images / PEMAX

Das ist das Unternehmen Flixbus:

Gründung als Startup

Flixmobility bietet seit unter dem Namen Flixbus Fernreisen an

Fernreisen an Seit 2015 auch Anbieter von internationalen Reisen in 33 Länder wie Frankreich, Italien, Dänemark, den Niederlanden und Kroatien sowie grenzüberschreitenden Linienverkehr bis nach Norwegen, Spanien oder England

2018 Gründung von Flixtrain

Mehr als 1.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten

Flixbus: Der Fahrgast hörte eine Durchsage, die ihn völlig aus der Fassung brachte. (Symbolbild) Foto: imago images / Frank Sorge

Auf Nachfrage von DERWESTEN sagt Flixbus-Pressesprecher Sebastian Meyer noch: „Gerade in der aktuellen Zeit hat die Sicherheit für alle Fahrgäste und Fahrer für uns höchste Priorität. Daher setzen wir bei Flixbus umfangreiche Hygienemaßnahmen für eine sichere Reise um. (...) Selbstverständlich gilt wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auch im Flixbus zu jeder Zeit Maskenpflicht. Unsere Fahrer sind dazu angehalten, Fahrgäste bei Verstößen zu ermahnen und bei wiederholtem Missachten der Maskenpflicht die Polizei einzuschalten. Dennoch appellieren wir auch an die Fahrgäste im Interesse der eigenen Sicherheit und der der anderen Fahrgäste Mund und Nase zu bedecken und sich auch an alle anderen Vorgaben zu halten.“

Konkret zu dem Vorfall des Mannes erklärt Meyer, dass das Unternehmen bereits Kontakt zu seinem Buspartner aufgenommen und nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass die Maskenpflicht für alle Fahrgäste auf jeder Flixbus-Fahrt gelte. „Halten sich unsere Buspartner oder deren Fahrer nicht an gesundheitliche Vorgaben, behalten wir uns Sanktionen vor“, teilt er weiter mit.

