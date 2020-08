Flixbus: Corona-Albtraum! Frau steigt in Kroatien-Bus und ist entsetzt

„Bequem, komfortabel und sicher reisen“ - Damit wirbt Flixbus. Was eine Frau jedoch erlebt hat, als sie mit Flixbus von München nach Frankfurt fuhr, hat damit nichts zu tun.

Entsetzt berichtet sie: „Bus komplett voll...“

Flixbus: Frau fährt mit Fernbus und ist entsetzt

Ihre Reise am 9. August stand schon von Beginn an unter einem schlechten Licht: Nach einer verspäteten Abfahrt um zwei Stunden habe Shirin B. und ihre Schwester trotz Reservierung vorab keinen Sitzplatz in dem Flixbus bekommen.

Zudem sei der Bus aus dem Ausland und dann ausgerechnet auch noch aus Kroatien gekommen. „Bei der Buchung wurde nicht angegeben, dass der Bus (...) aus Zagreb kommt, sonst hätte ich diese Fahrt niemals gebucht“, erzählt sie gegenüber dieser Redaktion.

Aber was die Frau dann erlebte, brachte sie zum Entsetzen: „Beim Einsteigen wurde nicht auf den Mindestabstand geachtet, ebenso wenig wurde ein Mundschutz getragen oder darauf hingewiesen. Personalausweise wurden auch nicht kontrolliert. Desinfektionsmittel oder Hygienehinweise waren ebenso nicht vorhanden und die Klimaanlage hat leider auch kaum funktioniert, deshalb waren die Sitze auch noch feucht geschwitzt.“

Shirin B. habe den Busfahrer, der kein Deutsch und sehr schlecht Englisch gesprochen haben soll, schließlich auf ihre reservierten Sitzplätze angesprochen. Die Antwort darauf: „Ich solle mich neben jemand fremdes setzen oder doch einfach aussteigen.“

Dann habe die Frau ihn auf die freie Sitzreihe hinter dem Fahrersitz angesprochen. Doch der Busfahrer habe dies abgelehnt, weil er sich selbst vor einer möglichen Corona-Ansteckung haben schützen wollen. Daraufhin habe Shirin B. und ihre Schwester in der letzten Sitzreihe des Buses Platz neben drei anderen Passagieren gefunden.

Polizei kann keinen Verstoß feststellen - Verstoß in Flixbus geht weiter

Nach der Abfahrt habe die entsetzte Frau dann die Polizei über den Vorfall informiert. Als ein Passagier das mitbekommen habe, soll er dem Fahrer Bescheid gegeben haben. Der wiederum soll die Passagiere dann dazu aufgefordert haben, die Masken aufzusetzen.

--------------------------

Mehr News:

Rewe: Kunden sehen DAS vor dem Supermarkt und rasten aus – „Jetzt boykottiere ich den Saftladen"

Urlaub auf Mallorca: Frau fliegt auf Insel und schmiedet außergewöhnlichen Plan

--------------------------

Als die Polizei den Bus anschließend kontrolliert habe, habe sie keinen Verstoß feststellen können. Shirin B. sei aber angeboten worden, die Passagiere zu benennen, welche die Maskenpflicht zuvor nicht eingehalten haben sollen. Jene Passagiere würden daraufhin ein Bußgeld bekommen.

„Das habe ich natürlich nicht gemacht. Allein aus Angst, denn ich wurde aufs heftigste beleidigt, als ich die Polizei gerufen habe, kaum einer war begeistert“, berichtet sie.

Shirin B. habe den Polizisten schließlich gesagt, dass Keiner eine Maske getragen habe und nun sowieso alle Passagiere Corona bekommen würden, wenn einer im Bus infiziert sei. Die Antwort der Polizei darauf ließ die Frau fast vom Glauben abfallen: „Ja, das kann schon möglich sein, aber Flixbus hat ja Ihre Daten und Sie werden dann informiert. Wir werden da nichts machen. Sie müssen sich an eine andere Stelle wenden.“ Für Shirin B. ist dagegen klar: „Wenn jeder dann weiterreist, ist es kein Wunder, dass sich Corona wieder ausbreiten wird.“

Flixbus: Laut Shirin B. trug ein Großteil der Passagiere keine Maske. Foto: Shirin B.

Dann sei die Fahrt weitergegangen. Und die Passagiere hätten ihre Masken größtenteils wieder abgenommen. Zwischendurch habe der Bus Stops eingelegt, bei denen Passagiere aus- und andere Passagiere eingestiegen seien. Der Bus sei damit über die gesamte Fahrt komplett vollbesetzt gewesen. Teilweise hätten Passagiere sogar auf dem Boden gesessen, wie die Frau schildert.

Am Morgen des Folgetages habe Shirin B. und ihre Schwester dann das Gesundheitsamt sowie ihren Hausarzt kontaktiert, um Rat zum dem besorgniserregenden Vorfall zu erfragen. Das Gesundheitsamt habe ihnen schließlich empfohlen, einen Corona-Test zu machen. Das Testergebnis sei dann glücklicherweise negativ gewesen. Doch den schockierenden Vorfall wird Shirin B. und ihre Schwester so schnell wohl nicht vergessen.

--------------------------

Das ist das Unternehmen Flixbus:

Gründung als Startup

Flixmobility bietet seit unter dem Namen Flixbus Fernreisen an

Fernreisen an Seit 2015 auch Anbieter von internationalen Reisen in 33 Länder wie Frankreich, Italien, Dänemark, den Niederlanden und Kroatien sowie grenzüberschreitenden Linienverkehr bis nach Norwegen, Spanien oder England

2018 Gründung von Flixtrain

Mehr als 1.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten

--------------------------

Flixbus reagiert mit allgemeiner Antwort

Unsere Redaktion bat Flixbus daraufhin um eine Stellungnahme, woraufhin Pressesprecher Sebastian Meyer mit einer allgemeinen Antwort reagierte: „Die Sicherheit für alle Fahrgäste und unser Personal hat für uns höchste Priorität. Daher setzen wir bei Flixbus umfangreiche Hygienemaßnahmen für eine sichere Reise um, darunter gründliche Desinfektion und Reinigung aller Busse vor und nach der Fahrt, Desinfektionsmittel für alle Fahrgäste sowie kontaktloser Check-In. Selbstverständlich gilt wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auch im FlixBus zu jeder Zeit Maskenpflicht. Unsere Fahrer sind dazu angehalten, Fahrgäste bei Verstößen zu ermahnen und bei wiederholtem Missachten der Maskenpflicht die Polizei einzuschalten.“

Weiterhin sagte Meyer: „Dennoch appellieren wir auch an die Fahrgäste im Interesse der eigenen Sicherheit und der der anderen Fahrgäste Mund und Nase zu bedecken und sich auch an alle anderen Vorgaben wie den Mindestabstand beim Einsteigen zu halten.“

Auf unsere Anfrage hin habe Flixbus Kontakt zu seinem Buspartner aufgenommen und nochmals auf die Maskenpflicht hingewiesen. Auch alle anderen Vorgaben, etwa die Bereitstellung von Desinfektionsmittel, sei Folge zu leisten. Andernfalls behalte sich Flixbus Sanktionen vor.

+++ McDonalds in München: Krasse Änderung! Kunden können jetzt tatsächlich ... +++

Den Vorfall von Shirin B. beschreibt Flxibus so: „Beide Fahrgäste hatten ein Fahrrad bei sich und mussten auf eine andere Verbindung umgebucht werden, da der betroffene Bus keine Fahrradständer hatte. Beide betraten den Bus dennoch und setzten sich auf den Boden. Da sich beide weigerten, den Bus zu verlassen, rief der Fahrer die Polizei. Nach Aufforderungen durch die Beamten verließen die Fahrgäste den Bus und die Fahrt konnte wie geplant fortgesetzt werden.“

Beschwerden häufen sich

Ob nun also Shirin B. die Polizei kontaktierte, um den Verstoß gegen die Coronaschutzmaßnahmen zu melden, oder aber der Busfahrer derjenige war, der die Polizei aufgrund einer Verweigerung der beiden Schwestern rief, ist unklar. Klar ist dagegen, dass sich die Beschwerden von Kunden häufen, welche über derartige Missstände auf ihrer Reise mit Flixbus berichten.

Auch Leser Tobias N. berichtete uns gegenüber, dass er auf seiner Flixbus-Fahrt am 27. Juli Richtung Münster ähnliche Missstände beobachtet habe. So habe kaum ein Passagier eine Maske getragen und der Fahrer habe darauf mit einem „scheißegal“ reagiert. Tobais N. habe sich anschließend auch mit einer Beschwerde an Flixbus gewandt, allerdings: „Die interessiert das alles wohl nicht“, so der Passagier.

Flixbus: Tobias N. beobachtete Passagiere ohne Masken. Foto: Tobias N.

Wir berichteten am 14. August zudem bereits über einen weiteren Vorfall, bei dem ein Fahrgast seinen Ohren nicht trauen konnte. <<< Den Vorfall kannst du hier nachlesen >>>