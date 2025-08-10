Pfandregel geändert – „Flaschenpost“-Kunden schauen ganz genau hin

„Flaschenpost“-Kunden, aufgepasst! Der Getränkelieferant hat seine Pfandregeln geändert und das Abholsystem umgestellt.

Wer in letzter Zeit bei „Flaschenpost“ bestellt hat, wird es vielleicht bemerkt haben. Nach einer Party wird beispielsweise nicht das gesamte Leergut wieder mitgenommen, wie der „Express“ berichtet.

„Flaschenpost“ will mit dem Leergut besser planen können

„Aktuell sind wir dabei, unseren neuen und für den Kunden wesentlich verbesserten Pfandservice auszurollen. Unsere Kunden und Kundinnen können nun am Ende des Bestellprozesses ihr Leergut vorerfassen, sodass unsere Tourenplanung ausreichend Platz für die jeweils vorerfasste Pfandmenge in den Lieferfahrzeugen fest reserviert“, heißt es von einer Sprecherin des Unternehmens.

„Diese technische Neuerung ermöglicht eine passgenaue Planung, mit der wir unseren Service nachhaltig verbessern können. Die Regelungen ändern sich dabei für unsere Kunden und Kundinnen ausschließlich zum Positiven“, so das Unternehmen weiterhin auf Nachfrage des „Express“.

„Flaschenpost“ will gegen dieses Problem vorgehen

Leergut nehme „Flaschenpost“ also auch weiterhin an. Das Unternehmen verspricht: „Es ist seit jeher Teil unseres Services, dass wir alle Arten von Leergut, die wir verkaufen, in der entsprechenden Menge auch zurücknehmen.“

In der Vergangenheit sei es jedoch ab und an vorgekommen, dass Kunden mehr Leergut abgaben, als sie bestellt haben. Dann wurde es eng in dem Fahrzeug. Künftig soll mit diesem System gegen das Problem vorgegangen werden.

„Flaschenpost“-Kunden: So können sie das Leergut anmelden

Du kannst ab sofort im Rahmen deines Bestellprozesses die Leergutkisten, die du dem Fahrer mitgeben möchtest, über die App oder online eingeben. Dazu versichert die Unternehmens-Sprecherin: „Natürlich nehmen wir auch ohne Anmeldung nach wie vor das Leergut an der Haustür einfach mit, soweit Platz im Fahrzeug vorhanden ist.“