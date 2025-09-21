Flaschenpost aus deutschem Fluss gezogen – sie trieb dort seit einem Jahr

Was als kleines Abenteuer begann, landete nach über einem Jahr in den richtigen Händen: Eine Flaschenpost, verschickt von einer Bremer Schulklasse, wurde von einem Arbeitsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) aus der Weser gefischt.

Die Flaschenpost enthielt Zeichnungen und persönliche Nachrichten. Nach langer Reise sorgte der Fund für Freude – nicht nur bei den Findern, sondern auch bei den jungen Absendern.

Flaschenpost: Schülerbotschaft gefunden

Die Flaschenpost, die laut einem Bericht des „NDR“ nahe der „Ziegeninsel“ in der Weser geborgen wurde, stammt von der „Tintenfischklasse“, einer Bremer Grundschulklasse. Die 22 Kinder hatten Botschaften gemalt und mit kleinen Zeichnungen versehen, bevor sie die Flasche vor mehr als einem Jahr auf die Reise schickten.

Obwohl die Flaschenpost keine weite Strecke zurücklegte, ist ihre lange Reisezeit ein schönes Sinnbild für Geduld und kleine Überraschungen des Alltags.

Antwort auf die Flaschenpost begeistert die Klasse

Die Besatzung des Arbeitsschiffes wollte die Kinder nicht nur überrumpeln, sondern auch teilhaben lassen: Sie schrieben einen persönlichen Brief zurück, um auf die Kinderbotschaft einzugehen.

Nach den Sommerferien überraschte der Lehrer der Gruppe die überrascht strahlenden Kinder mit dem ungewöhnlichen, aber nach langer Zeit echt herzerwärmenden Fund

