FFP2-Maske wiederverwenden? Mit diesem Trick geht es – sogar Karl Lauterbach empfiehlt ihn

Härtere Maßnahmen im Corona-Lockdown umfassen nun auch die Maskenpflicht. Der Corona-Lockdown wurde bis mindestens zum 14. Februar verlängert und mit ihm auch ein Verbot von Alltagsmasken in bestimmten Bereichen eingeführt.

Die selbstgenähte Maske aus Stoff hat nun leider ausgedient. Im Einzelhandel und im Öffentlichen Nahverkehr musst künftig auf die FFP2-Masken oder medizinische Masken – auch Op-Masken genannt – zurückgreifen. In Bayern hingegen dürfen seit Montag ausschließlich FFP2-Masken benutzt werden.

FFP2-Maske wiederverwenden? Mit diesem Trick geht es

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sind solche Masken als Einmalprodukte vom Hersteller gekennzeichnet. Wohingegen Stoffmasken beliebig oft gewaschen werden können, können die FFP2-Masken und die medizinischen Masken damit ihren Schutz verlieren.

Laut Tüv Nord sollten sie in der Regel in den Müll wandern, wenn sie einen Tag lang getragen wurden. Doch das ist eine kostspielige Angelegenheit. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Nachfrage nach den speziellen Masken gedeckt werden kann. Daher gibt es eine Empfehlungen, wie man die Masken auch ein zweites Mal noch verwenden kann.

Selbst Karl Lauterbach, Epidemiologe und SPD-Politiker, hat sich für das Wiederverwenden der FFP2-Masken stark gemacht. Mit einem simplen Trick: einfach die Maske in einem elektrischen Reiskocher 50 Minuten lang desinfizieren. „Damit nimmt man dem medizinischen Personal nichts weg und ist selbst in Risikosituationen gut geschützt“, schrieb er bereits im August 2020 bei Twitter.

Simpler 30€ elektrischer Reiskocher kann N95 Schutzmasken, die den Träger zB bei langen Bahnfahrten sehr gut schützen, täglich in 50 min desinfizieren. Damit nimmt man dem medizinischen Personal nichts weg und ist selbst in Risikosituationen gut geschützt https://t.co/iQvWFXzpSz — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 6, 2020

Er bezieht sich in seinem Tweet zwar auf die N95-Masken, diese sind mit den bekannten FFP2-Masken äquivalent, werden nur in den USA oder in China gefertigt.

Nach einer Studie der Fachhochschule Münster können FFP2-Masken bei konstant 80 Grad desinfiziert werden. Bei einer trockenen Raumluft können sie auch durch Trocknung desinfiziert werden, wenn sie sieben Tage lang am Stück hängen bleiben.

Oberstes Gebot: FFP2-Masken niemals feucht desinfizieren!

Ganz wichtig dabei: Im Backofen sowie im Reiskocher darf kein Wasser oder keine Feuchtigkeit sein. Feuchtigkeit verringert die Schutzwirkung enorm. Sie kann dann nicht mehr gewährleistet werde.

OP-Masken könnten im Notfall auch im Backofen bei trockener Hitze um die 65 bis 70 Grad ein zweites Mal frisch gemacht werden. (js)

