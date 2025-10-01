Feuer, Explosionen und 2 Tote in München: Was hinter dem Großeinsatz steckte

Ein Familienstreit um die Vaterschaft seiner Tochter brachte einen 57-Jährigen dazu, das Oktoberfest in München zu bedrohen.

Welche Hintergründe und Konsequenzen diese schockierende Tat hatte, sorgt nun für Diskussionen.

München: Drohbriefe und die vorübergehende Schließung der Wiesn

Der Hintergrund der Drohung gegen das Oktoberfest in München und die Brandstiftung mit zwei Todesopfern liegt offenbar in einem Familienstreit. Der 57-jährige Tatverdächtige bestritt die Vaterschaft seiner 21-jährigen Tochter und beschuldigte das zuständige Institut der Bestechlichkeit. Außerdem wandte er sich laut „AFD“ mit Vorwürfen an den bayerischen Landtag und das Bundesjustizministerium.

++ Oktoberfest nach Drohung wieder offen ++ Verdächtiger kündigte „bombiges Erlebnis auf der Wiesn“ an ++

Der Mann akzeptierte die Vaterschaftsbestätigung offenbar nicht, Radikalisierungen oder andere extremistische Ansichten konnten jedoch nicht festgestellt werden. „Auch wenn es unbegreiflich erscheine, gehe es offenbar nur um diese innerfamiliären Dinge“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in München. Der Vorfall bleibt dennoch erschreckend und unverständlich.

München: Wiesn wieder sicher und freigegeben

Aufgrund eines Drohbriefs des Mannes blieb das Oktoberfest in München über sieben Stunden geschlossen. „Wenn jemand schon das eigene Elternhaus in die Luft gesprengt hat, dann ist das eine Situation, wo man klar gesehen hat, dass man das ernst nehmen muss“, sagte Herrmann. Der Drohbrief sprach von einem „bombigen Erlebnis“.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Wiesn in München nie tatsächlich gefährdet war. „Inzwischen lasse sich guten Gewissens sagen, dass das Oktoberfest sauber sei und dort wieder gefeiert werden könne,“ so Herrmann. Das Oktoberfest bleibt trotz des Vorfalls ein sicherer Ort für Besucherinnen und Besucher.