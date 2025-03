Bußgeld: Wenn du DAS mit deinem Fernseher machst, wird es teuer

Beinahe jeder deutsche Haushalt besitzt ihn: den Fernseher! Ob nun zum gemütlichen Netflix-Abend, einem Filme-Marathon oder zum durchs Programm-zappen – die Mattscheibe wird bei vielen mindestens einmal am Tag angeschaltet.

Was passiert jedoch, wenn man sich mal ein neues Gerät anschaffen will? Kann man die alte Röhre dann einfach so entsorgen? Eine Frage, die sich sicher schon jeder einmal gestellt hat. Dass man hier aber einiges beachten muss, könnte für Verbraucher neu sein. Unternimmt man nämlich diese Dinge, droht ein hohes Bußgeld.

Kann ich altes TV-Gerät einfach entsorgen?

Will man seinen Fernseher loswerden, sollten Verbraucher diesen nicht auf die Straße stellen. Damit begeht man nämlich eine Ordnungswidrigkeit. Denn selbst wenn das TV-Gerät noch funktioniert oder es „zum Verschenken“ angeboten wird, handelt es sich um Sperrmüll und dieser muss angemeldet werden. Tut man das nicht, heißt es dann je nach Bundesland: Mindestens 30 Euro könnten vom Konto flöten gehen.

+++Bußgeld wegen Biomüll! Dieser Fehler kann dich einiges kosten+++

Jedoch variieren hier auch die Bußgelder erheblich. In manchen Bundesländern kann dieser Verstoß bis zu 500 Euro kosten. Im bundesweiten Durchschnitt kostet das falsche Entsorgen eines Fernsehers lediglich um die 50 Euro. Verbraucher werden aber auch nur dann zur Kasse gebeten, wenn sie beim unrechtmäßigen Entsorgen erwischt werden.

Auch interessant: Bußgeld droht! Tierfreunde müssen bei DIESEN Fehlern zahlen

So viel Bußgeld muss gezahlt werden!

Die Liste mit dem höchsten Bußgeld laut Bußgeldkatalog führt Mecklenburg-Vorpommern an. Hier drohen TV-Entsorger bis zu 500 Euro. In Bundesländern wie Hamburg, Bayern, Bremen, Sachsen, Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz muss man mit maximal 200 bis 250 Euro rechnen. Die restlichen Länder verlangen da nur maximal 150 Euro.

Mehr Themen:

Einen Fernseher einfach so auf die Straße zu stellen, ist aber auch noch aus anderen Gründen verboten. Zum einen aus Umweltschutzgründen, da die TV-Geräte giftige Stoffe wie Quecksilber, Blei und Cadmium enthalten. Zum anderen kann ein großer, loser Gegenstand – wie ein Fernseher – zu Unfällen auf der Straße führen, wenn er übersehen wird. Außerdem sollten die Geräte ordnungsgemäß recycelt werden, damit gewisse Materialien wiederverwendet werden können.