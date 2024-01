Ferien 2024: Mit diesem einfachen Trick kannst du deinen Urlaub deutlich verlängern

Jahreswechsel – das heißt auch: Das Urlaubskonto ist wieder prall gefüllt. Und: Als Arbeitnehmer solltest du dir zeitnah Gedanken machen, wie du deine Ferien 2024 verteilst und verbringst.

Wie immer lohnt es sich, vorab einen Blick auf die Ferien 2024 und die Brückentage zu werfen. Mit ein paar Kniffen kannst du deinen Urlaub im neuen Jahr nämlich deutlich verlängern.

Ferien 2024: Urlaub lässt sich mit diesen Tricks verlängern

Wer Feiertage in seinen Urlaub einbezieht, kann länger reisen – das ist längst kein Geheimnis mehr. Wieder dürften unzählige Arbeitnehmer zum Start ins neue Jahr auf die Brückentage schielen und dabei erfreut feststellen: Davon gibt es 2024 mehr als in den Vorjahren.

+++ Urlaub wird jetzt teurer – neue Steuerpläne treffen Reisende ins Mark +++

Gleich dreimal fällt ein bundesweiter Feiertag auf einen Donnerstag und erlaubt ein Viertage-Wochenende mit nur einem Urlaubstag. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, mit geschickt platzierten Urlaubstagen die Reise deutlich zu verlängern.

Urlaubstage geschickt platzieren

An Ostern kannst du mit vier Urlaubstagen neun Tage am Stück freimachen, rund um den 1. Mai reichen zwei Urlaubstage für fünf freie Tage und auch an Weihnachten kann man diesmal seinen Resturlaub günstig platzieren, um das Jahr entspannt ausklingen zu lassen.

Ostern: Urlaub nehmen vom 2. bis 5.4. = neun freie Tage

Tag der Arbeit: Urlaub nehmen am 2. und 3.5. = fünf freie Tage

Christi Himmelfahrt: Urlaub nehmen am 10.5. = vier freie Tage

Pfingsten: Urlaub nehmen vom 21. bis 24.5. = neun freie Tage

Tag der deutschen Einheit: Urlaub nehmen am 4.10. = vier freie Tage

Weihnachten: Urlaub nehmen am 23., 24. und 27.12. = neun freie Tage

Mehr aktuelle Nachrichten:

Du siehst: Noch mehr als in den Vorjahren kann man die Ferien 2024 mit geschickt platziertem Urlaub verlängern. Also mach dich ran an die Planung für das neue Jahr.