Februar-Horoskop: Wir sind die Gewinner! 4 Sternzeichen schwelgen im Glück

Der Februar hält so einige positive Überraschungen parat – besonders für vier Sternzeichen. Sie können sich auf eine besonders glückliche und beschwingte Zeit freuen. In den verschiedensten Lebensbereichen räumen sich jedwede Steine in ihrem Weg quasi von selbst weg.

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei der Erreichung persönlicher Ziele stehen den Sternzeichen laut Horoskop Jupiter, Venus, Uranus und Mars beiseite. Ob auch du zu den Februar-Glückspilzen gehörst? Das erfährst du hier in unserem Monatshoroskop.

Februar-Horoskop: Sie sind die Gewinner des Monats

Unverhofft glückliche Momente, finanzielle und berufliche Erfolge sowie romantische Abenteuer warten im Februar besonders auf diese vier Sternzeichen: Stier, Zwillinge, Wassermann und Löwe.

Die Venus steht günstig für den Stier und beschert dem Sternzeichen somit im Arbeitsleben Anerkennung und Erfolg. Womöglich steht sogar eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung an. Das würde auch einen finanziellen Vorteil mit sich bringen. Seine Investitionen zahlen sich zudem aus und der Stier weiß einmal mehr, was er will. Die notwendige kosmische Unterstützung dafür hat er sicher.

Währenddessen können sich Zwillinge vor allem im sozialen Bereich über eine positive Wendung freuen. Mit ihrer offenen Art knüpfen sie neue Kontakte und erleben die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten noch harmonischer als sonst. Auch ihre Liebesbeziehungen profitieren von dieser Leichtigkeit. Zudem könnte eine überraschend aufregende Begegnung ihr Leben auf den Kopf stellen.

Februar-Horoskop bringt birgt berufliche Chancen

Auf den Wassermann kommt im Februar eine unverhoffte berufliche Chance zu. Das bringt ihm seinen Zielen näher. Auch seine privaten Beziehungen vertiefen sich. Der Wassermann fühlt sich verstanden und geschätzt. Single-Wassermänner können zudem auf eine spontane Begegnung hoffen, die ihr Leben inspirierend wird.

Währenddessen kann sich der Löwe selbst verwirklichen und erlebt einen Selbstvertrauensschub. Sein Mut und seine Ausstrahlung bringen ihn im Berufsleben, der er strahlt nun Präsenz, Kompetenz und Führungsstärke aus. Das bringt ihm nicht nur Respekt ein, sondern eröffnet dem Feuerzeichen auch neue Möglichkeiten. Entschlossen und leidenschaftlich wird der Löwe diese ergreifen.