FC Schalke 04: Star im Aufwind – droht ihm bei S04 trotzdem die Bank?

Als einziger Vertreter des FC Schalke 04 machte Maya Yoshida bei der WM 2022 eine gute Figur. Mit Japan sorgte er für eine Überraschung, schickte Deutschland nach Hause. Die Knappen legen im Abstiegskampf nun große Hoffnungen auf ihn.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Yoshidas Hinrunde beim FC Schalke 04 war durchwachsen. Und: Gleich drei Konkurrenten drängen in die Startelf. Sitzt Schalkes WM-Held am Ende gar auf der Bank?

FC Schalke 04: Maya Yoshida muss sich neu beweisen

Das WM-Abenteuer hat Maya Yoshida geholfen. Daran besteht kein Zweifel. In Katar tankte der Japaner das Selbstvertrauen, das auf Schalke etwas gelitten haben dürfte. Der Neuzugang war die einzige Star-Verpflichtung im Sommer. Die Vorschusslorbeeren konnte er jedoch nur selten rechtfertigen. Das soll sich nun ändern.

Mit dem Rückenwind aus der Wüste soll der Routinier jetzt auch bei S04 glänzen. Doch was, wenn nicht? Klar ist: Die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung wird in der Rückrunde eine andere sein. Und in Schalkes schwieriger Situation wird Thomas Reis keinen Star- oder WM-Bonus verteilen.

Maya Yoshida gesetzt?

Bislang war Maya Yoshida beim FC Schalke 04 gesetzt. Als einziger Profi neben Alexander Schwolow und Marius Bülter stand er in jedem Pflichtspiel auf dem Platz und obendrein immer in der Startelf. Während er mit Japan bei der WM für Furore sorgte, nutzten Konkurrenten jedoch die Zeit, sich als Alternative aufzudrängen.

Bei der WM war Maya Yoshida der einzige Vertreter des FC Schalke 04. Foto: IMAGO/MIS International

Zum Jahreswechsel kehrt Sepp van den Berg nach Bänderriss zurück und dürfte zunächst neben Yoshida als Plan A für die Innenverteidigung gelten. Doch nun müssen sich die beiden einer Konkurrenz erwehren, die es bislang praktisch nicht gab.

Ibrahima Cissé

In Yoshidas Abwesenheit prüfte Reis den U23-Innenverteidiger bei den Profis auf Herz und Nieren. Und siehe da: Der baumlange Malier machte seine Sache sehr gut. In beiden Testspielen empfahl er sich für höhere Aufgaben als die Regionalliga. Macht er in Belek so weiter, dürfte die Belohnung in Form eines Profidebüts bald folgen.

Leo Greiml

Der Österreicher war auf Schalke bislang vom Pech verfolgt. Als erste Neuverpflichtung der Saison kam er, als noch nicht mal klar war, in welcher Liga er spielen wird. Er brachte eine Knieverletzung mit, die mit zäher Reha erst auskuriert werden musste. Kaum stand er auf dem Platz, bremste ihn sein Meniskus aus. Zum Restrunden-Start ist er topfit – und will die Startelf angreifen.

Marcin Kaminski

Noch so ein Pechvogel. Als Schalker Aufstiegsheld von einer Risswunde bei einem häuslichen Unfall ausgebremst, will er nun wieder da hin, wo er auf Schalke schon in der 2. Liga war: in die Stammelf. Zwischen van den Berg, Greiml und Cissé der einzige Yoshida-Konkurrent, der mit 30 Jahren Erfahrung vorweisen kann.

Top-News:

Fünf Bewerber, zwei Plätze. Das sah in der Hinrunde noch ganz anders aus. Und selbst eine sechste Neuverpflichtung für die Innenverteidigung ist nicht auszuschließen. Auf den WM-Lorbeeren ausruhen? Das könnte Yoshida ganz schnell auf die Füße fallen. Weil der FC Schalke 04 im neuen Jahr sofort zünden muss und keinen Punkt zu verschenken hat, gibt es keinen Bonus. Wer nicht funktioniert, fliegt raus – das gilt auch für Maya Yoshida.