FC Schalke 04: Freie Bahn bei Wunschtransfer – geht jetzt alles ganz schnell?

Es könnte Schlag auf Schlag gehen beim FC Schalke 04! Seit der Ankunft von Ben Manga als Technischer Direktor weht am Berger Feld ein ganz anderer Wind. Der neue Kaderplaner hat nach einer desaströsen Saison neue Euphorie entfacht.

Und gleich in seinen ersten Tagen verkündete der FC Schalke 04 einige Personal-Neuigkeiten. Mit Anton Donkor ist der erste Neuzugang fix (alle Details zum Deal liest du hier), mit Emmanuel Gyamfi bekam ein Talent aus der Knappenschmiede seinen ersten Profi-Vertrag. Jetzt hat S04 auch bei einem weiteren Wunschspieler freie Bahn.

FC Schalke 04: Conteh verabschiedet

Bereits seit einigen Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Schalker Interesse an Christian Conteh. Der pfeilschnelle Flügelspieler steht derzeit noch beim VfL Osnabrück unter Vertrag, doch spätestens mit dem Abstieg in die 3. Liga war klar, dass die Niedersachsen Conteh nicht halten könnten.

Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass die Osnabrücker Conteh jetzt auch offiziell verabschiedeten. Gemeinsam mit 15 weiteren Spielern wird er den Klub, gegen den der FC Schalke 04 zuletzt den eigenen Klassenerhalt fix machte, verlassen. Das gab der VfL kurz vor dem letzten Saisonspiel bekannt.

Bahn frei für S04

Damit ist für die Knappen der Weg frei, um die Verpflichtung des Spielers unter Dach und Fach zu bringen. Conteh war erst im vergangenen Sommer aus Rotterdam nach Osnabrück gewechselt. Jetzt steht also der nächste Tapetenwechsel für ihn an.

Christian Conteh verlässt Osnabrück. Foto: IMAGO/kolbert-press

Klar ist, dass Schalke mit dem 24-Jährigen in Sachen Geschwindigkeit auf dem Flügel ein ordentliches Upgrade bekommen würde. Seine Torausbeute mit vier Toren und zwei Vorlagen ist sicherlich noch ausbaufähig.

FC Schalke 04 geht geringes Risiko

So oder so gehen Ben Manga und Co. mit dem Transfer Contehs nur ein geringes finanzielles Risiko ein. Durch den Abstieg ist der gebürtige Hamburger ablösefrei auf dem Markt.

Man darf also gespannt sein, wie es beim FC Schalke 04 in den kommenden Tagen und Wochen weitergeht. Ben Mangas Schritte werden von den Fans ganz genau verfolgt.