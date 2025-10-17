Beim FC Schalke 04 floppte er: Jetzt ist ein Ex-Torwart der gefeierte Star

Die Torwart-Position sorgte beim FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren verlässlich für Diskussionen und Probleme. Neben zahlreichen Trainern verschliss S04 so auch einige Schlussmänner. Einer von ihnen: Alexander Schwolow.

Schwolow spielte leihweise in der Saison 2022/2023 beim FC Schalke 04. Bei S04-Fans klingelt es da natürlich schon: Es handelt sich um die Saison, die im direkten Wiederabstieg aus der Bundesliga mündete. Den Misserfolg von damals hat Schwolow mittlerweile aber hinter sich gelassen. Jetzt dreht er in Schottland ordentlich auf.

Schwolow beim FC Schalke 04 schnell auf dem Abstellgleis

Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg 2022 war die Mission der Knappen klar: Man wollte sich wieder in der Bundesliga etablieren. Dazu verstärkte man den Kader unter anderem mit Erstliga-erfahrenen Spielern wie eben Schwolow. Doch der stand aufgrund einiger Patzer schnell unter Beobachtung und letztlich auch in der Kritik.

Die Konsequenz, nach einer erfolglosen Hinrunde rotierte Schwolow auf die Bank, während Ralf Fährmann zur Nummer 1 wurde und S04 prompt eine Ungeschlagen-Serie hinlegte. Erst als Fährmann verletzt ausfiel, durfte Schwolow noch mal ran. Letztlich stieg der FC Schalke 04 (hier mehr über den Verein lesen) als Vorletzter ab und der Keeper ging zurück nach Berlin.

Neuer Schub in Schottland

Nachdem er zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag stand, dort aber auch keine Rolle mehr spielte, wechselte Schwolow Ende August auf den letzten Drücker zu Heart of Midlothian nach Schottland. Und dort zeigt er gleich historische Leistungen.

In seinen bisherigen drei Spielen für den Tabellenführer blieb der gebürtige Wiesbadener jeweils ohne Gegentor, Heart of Midlothian konnte somit alle diese Partien gewinnen. Drei Spiele, dreimal zu null – das schaffte bei dem schottischen Verein seit 1955 kein Keeper mehr zum Start, wie dieser auf „X“ stolz wissen ließ.

Während der FC Schalke 04 weiter in der 2. Liga spielt, nimmt Schwolow jetzt also einen Titel ins Visier.