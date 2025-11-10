Wechsel-Knall um Bayern-Stürmer? Plötzlich könnte alles ganz anders kommen

Mit der Verpflichtung von Nicolas Jackson sicherte sich Bayern München im Sommer auf den letzten Drücker noch Verstärkung für die Offensive. Doch der Angreifer, ausgeliehen vom FC Chelsea, konnte bislang kaum überzeugen.

Schon jetzt gibt es Spekulationen über ein vorzeitiges Ende seines Engagements an der Säbener Straße. Verlässt er den FC Bayern München nach nur sechs Monaten wieder? Eine Blitz-Rückkehr in die Premiere League steht im Raum.

Bayern vor Leih-Abbruch im Winter?

Wie das Portal „Football Insider“ berichtet, zeigt der FC Everton starkes Interesse an Jackson. Der Premier-League-Klub aus Liverpool habe sowohl bei Bayern als auch bei Chelsea bereits angefragt, heißt es. Ein vorzeitiger Abbruch der Leihe sei „vorstellbar“. Besonders in München scheint man dieser Idee nicht abgeneigt zu sein.

Dem Bericht zufolge haben die Bayern den Blues bereits informiert, dass sie die vereinbarte Kaufoption für den Nationalspieler aus dem Senegal nicht ziehen werden. Es gelte als „sehr wahrscheinlich“, dass Jackson spätestens im Sommer zu Chelsea zurückkehrt – oder eben schon im Januar in die Premier League wechselt.

In München hat sich der 24-Jährige bislang schwergetan. Nur drei Tore und eine Vorlage in zwölf Pflichtspielen stehen für Jackson zu Buche. Für den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga ist das zu wenig. Dennoch stellt sich Trainer Vincent Kompany demonstrativ hinter seinen Stürmer.

Kompany stellt sich hinter Jackson

„Er arbeitet sehr gut! Wir haben letzte Woche über die Integration gesprochen, meiner Meinung nach ist das sehr schnell gegangen bei ihm“, lobte der Belgier. Kritische Stimmen aus dem Umfeld will Kompany nicht gelten lassen. Er glaubt weiter fest an den Leihspieler.

„Wenn er trifft, ist er der Beste. Wenn nicht, reicht es nicht? So schaue ich nicht auf das Spiel. Wir sind froh, dass er da ist und er wird noch wichtig werden in dieser Saison. Spielerisch ist er schon, wo er sein muss. Ich habe schon gute Sachen gesehen und wir bleiben ruhig und unterstützend – der Rest kommt noch“, betonte der Bayern-Coach.

Ob Jackson tatsächlich bleibt, ist offen. Die Bayern wollen offenbar flexibel reagieren – und Everton steht schon bereit. Die kommenden Wochen könnten entscheidend werden, ob das Kapitel München für den Senegalesen früher endet als geplant.