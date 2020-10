Fall Peggy: Ermittlungen eingestellt – zuletzt Tatverdächtiger spricht jetzt im TV!

Lichtenberg / Bayreuth. Nach mehr als 19 Jahren ist Schluss bei den Ermittlungen im Fall Peggy. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstag mit.

Am 7. Mai 2001 verschwand die damals neunjährige Peggy Knobloch aus Lichtenberg spurlos. Rund 15 Jahre später fand man die sterblichen Überreste des Mädchens. Doch bis heute ist den Ermittlern im Fall Peggy nicht klar, wer für die Tat verantwortlich ist. Der zuletzt Tatverdächtige äußert sich nun in einer TV-Dokumentation.

Fall Peggy: Zwei Verdächtige in zwölf Jahren

2004 wurde der damals 27-jährige Ulvi K. wegen des Mordes an Peggy und wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern zur einer lebenslangen Freiheitsstrafe und zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt. Von der Haftstrafe wurde er 2013 wieder freigesprochen.

Erst der Fund von Peggys Überresten im Sommer 2016 und die Auswertungen der damit verbundenen Hinweise brachten die Ermittler auf die Spur von Manuel S., der zur Tatzeit 24 Jahre alt war und seinen Wohnsitz in Lichtenberg hatte. Er war bereits früher der Tat beschuldigt worden.

Fall Peggy: Manuel S. gibt Geständnis ab

Bei einer Vernehmung im September 2018 gab Manuel S. an, am Tag von Peggys Verschwinden während einer Autofahrt von einem ihm namentlich bekannter Mann angehalten worden zu sein. Dann wird es gruselig.

Der Mann soll die leblose Peggy an Manuel S. übergeben haben, der noch versucht habe, das Mädchen zu beatmen. Später soll er sie in eine rote Decke gewickelt und am späteren Fundort in einem Thüringer Waldstück abgelegt haben. Schulranzen und Jacke von Peggy habe er wenige Tage später bei sich zu Hause verbrannt.

Dass er Peggy getötet habe, bestreitet Manuel S. ausdrücklich. Wenige Tage später widerrief er sein Geständnis bezüglich der Verbringung der Leiche.

Sat.1 zeigt Peggy-Doku mit Manuel S.

Nun äußert sich Manuel S. im Fernsehen zu dem Fall. In der Sat.1-Dokumentation „Mordfall Peggy – Der Täter ist noch unter uns“ (Montag, 20.15 Uhr) hat Journalist Christoph Lemmer mit dem zuletzt Tatverdächtigen gesprochen. Die Ausstrahlung, die ursprünglich für den 9. November geplant war, wurde aufgrund der Ermittlungseinstellung auf den 26. Oktober vorverlegt.

Nach der aktuellen Beweislage kommt Manuel S. nicht zwingend als alleiniger Mörder von Peggy in Frage, gilt aber bezüglich der Verbringung der Leiche weiterhin als dringend tatverdächtig, wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstag mitteilte. (at)