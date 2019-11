Facebook und Instagram-Störung: Nutzer in ganz Europa betroffen!

Störung bei Facebook und Instagram! Viele Nutzer klagen aktuell über Störungen in den Sozialen Netzwerken. Das meldet das Portal allestörungen.de.

Facebook und Instagram: Störung in Sozialen Netzwerken

Seit 16 Uhr ging die Kurve der Problem-Meldungen steil nach oben. Mittlerweile haben 1000 Facebook-Nutzer die Störung angegeben. Bei Instagram sind es schon mehr als 10.000 Hinweise.

Nutzer in ganz Europa betroffen

Aus fast allen Ländern Europas kommen die Beschwerden. Besonders hart trifft es Westeuropa. Auch in Düsseldorf und Duisburg sind Menschen aus NRW betroffen. Die Hotspots in Deutschland liegen in Berlin, Hamburg, München, NRW und Frankfurt.

Die Facebook-Nutzer hatten die größten Schwierigkeiten dabei die Seite zu laden (81 Prozent gaben dies als Meldung an). 11 Prozent konnten sich nicht mehr einloggen. Sieben Prozent konnten die App nicht laden.

Manche Nutzer konnten sich gar nicht erst einloggen

Bei Instagram bereitete das Seiteladen weniger Probleme. Damit hatten zehn Prozent der Menschen zu kämpfen. 83 Prozent hatten Schwierigkeiten den Feed zu laden. Sechs Prozent konnten sich erst gar nicht einloggen.

Eine Stunde später, gegen 17 Uhr, sind die Meldungen bei dem Portal wieder gesunken. Es scheint, als ob diese Störung nur kurz am Nachmittag auftrat.

Erst vor zwei Tagen hatten Nutzer Probleme sich bei der Onlinespiele-Plattform „Steam" anzumelden.