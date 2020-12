Facebook: Kommt schon bald diese drastische Änderung? Sie betrifft DIESE Nutzer

Facebook stehen möglicherweise drastische Änderungen bevor. Und diese könnten die Diskussionskultur im Netzwerk starb beeinflussen.

Millionen von Menschen nutzen inzwischen Facebook. Einige Nutzer geben jedoch nicht ihren echten Namen, sondern einen Fantasienamen an. Oftmals ist daher nicht nachvollziehbar, wer hinter einem Profil steckt. Das will Facebook bereits seit längerem ändern. Jetzt gibt es auch juristische Klarheit.

Facebook: Kommt schon bald diese drastische Änderung?

Mit den Fantasienamen hat Facebook offenbar ein Problem und hatte daher in der Vergangenheit bereits einige Profile mit Fantasienamen gesperrt. Dagegen wollten sich zwei Nutzer wehren und zogen vor Gericht.

Die Landgerichte Traunstein und Ingolstadt hatten in erster Instanz darüber unterschiedlich entscheiden. In Ingolstadt gab das Gericht dem Nutzer und in Traunstein dem Sozialen Netzwerk recht. Zum Fall in Traunstein kamen rassistische Beiträge über schwarze Kannibalen und einen tanzenden Adolf Hitler hinzu.

Viele Menschen benutzen einen Fantasienamen und bleiben damit anonym. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Am Dienstag entschied das Oberlandesgericht München letztendlich zugunsten von Facebook. Die Verpflichtung auf dem Sozialen Netzwerk den Klarnamen zu verwenden ist dem Urteil des Gerichts zufolge rechtens.

+++ Jan Böhmermann: Twitter, Facebook und Instagram gelöscht – jetzt meldet er sich zurück! Mit dieser Botschaft bei Telegram +++

Die Begründung des Urteils: Facebook habe „angesichts eines mittlerweile weit verbreitetet sozialschädlichen Verhaltens im Internet ein berechtigtes Interesse, so bereits präventiv auf seine Nutzer einzuwirken.“

Facebook: Gericht entscheidet zugunsten des Sozialen Netzwerks

Nutzer können sich also zukünftig nicht mehr so leicht hinter ihrem Fantasienamen verstecken. Könnten so Hassekommentare und Hetze von Facebook verschwinden?

Das ist Facebook:

US-amerikanisches Soziales Netzwerk mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien

mit etwa 2,5 Mrd. monatlich aktiven Nutzern

Gründung: Februar 2004

CEO: Mark Zuckerberg

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 70,7 Mrd. US-Dollar

Das Oberladesgericht erklärte: „Bei der Verwendung eines Pseudonyms liege die Hemmschwelle nach allgemeiner Lebenserfahrung deutlich niedriger:“

Auch Facebook selbst begründet die Klarnamenpflicht ähnlich in seinen Nutzungsbedingungen: „Wenn Personen hinter ihren Meinungen und Handlungen stehen, ist unsere Gemeinschaft sicherer und kann stärker zur Rechenschaft gezogen werden.“

Klar: eine mögliche Anzeige wegen Beleidigungen und Hetze im Netz müsste bei Nutzern mit Klarnamen nicht gegen Anonym gestellt werden, und kann damit auch besser verfolgt werden können. Gleichzeitig wird die Klarnamenpflicht von Datenschützern jedoch stark kritiseriert.

Facebook: Rechtliche Verfolgung besser möglich?

Damit könnte die Entscheidung des Oberlandesgericht Auswirkung auf alle Nutzer haben, die sich noch hinter einem Fantasienamen verstecken. Auch sie müssen in Zukunft also damit rechnen, dass ihr Profil von Facebook bald gesperrt werden könnte. (mia/dpa)