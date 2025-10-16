Polizei steht nach Tod von Fabian (†8) weiter vor einem Rätsel – Bilder und Videos sollen helfen

Die Polizei steht weiterhin vor einer ungeklärten Tragödie: Handelt es sich bei der gefundenen Kinderleiche tatsächlich um Fabian aus Güstrow? Der Achtjährige wurde zuletzt am 10. Oktober gesehen – jetzt könnte sein Schicksal traurige Gewissheit sein. Viele Fragen bleiben offen, während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen.

Am 14. Oktober wurde ein toter Junge in der Nähe von Güstrow entdeckt. Laut Polizei deutet vieles darauf hin, dass es sich um Fabian handelt. Die vorläufige Obduktion offenbart ein schockierendes Ergebnis: Das Kind ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Dennoch gibt es derzeit keine weiteren offiziellen Details zum Tathergang.

Polizei sucht nach Zeugen im Fall Fabian

Laut der Staatsanwaltschaft Rostock werden einige Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen bewusst zurückgehalten. „Weitere Informationen zum Sachverhalt, insbesondere zu den Details der Auswertung, können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gegeben werden“, erklärten die Behörden. Doch die Suche nach Hinweisen läuft ununterbrochen weiter.

Die Ermittler setzen dabei auch auf die Unterstützung von Nachbarn, Freunden und möglichen Zeugen. Große Teams der Kriminalpolizei befragen aktuell Anwohner in Güstrow sowie Bewohner in der Umgebung des Fundorts. Ziel ist es, durch möglichst viele Hinweise den Täter oder die Täter zu finden. Noch fehlt jede Spur.

Jede Information könnte Fabian Gerechtigkeit bringen

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe: „Personen, die Fotos oder Videos gemacht haben, die möglicherweise relevant sind, sollen sich bitte bei der Polizei melden.“ Für Hinweise aus der Bevölkerung wurde eine spezielle Telefonnummer eingerichtet. Diese ist unter 0800-5977268 rund um die Uhr erreichbar.

Fabians Fall erschüttert Güstrow und die Region zutiefst. Die Bevölkerung ist nun aufgerufen, mit jedem noch so kleinen Hinweis zu helfen, das Rätsel um das Schicksal des Jungen zu lösen. Die Ermittler zeigen sich entschlossen, den Täter zu finden.