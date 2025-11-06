Neue Spur im Fall Fabian (†8): Polizei durchsucht mehrere Häuser

Neue Hoffnung im schaurigen Fall des kleinen Fabian: Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ durchsucht die Polizei mehrere Objekte in Reimershagen im Landkreis Rostock. Hintergrund sind Hinweise von Zuschauern, die nach dem Zeugenaufruf am Mittwochabend bei den Ermittlern eingegangen sind. Weitere Details sollen am Nachmittag folgen.

Bestätigt wurden die Durchsuchungen am Donnerstagmorgen von einer Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der NDR über die Aktion berichtet. Wie viele Hinweise insgesamt eingingen und was die Ermittler konkret fanden, blieb vorerst unveröffentlicht. Bereits zuvor waren Objekte in Reimershagen im Zusammenhang mit Fabians Tod untersucht worden.

Mehrere vielversprechende Hinweise zu Fabian

Die ZDF-Sendung sorgte laut Polizei für eine wahre Flut an Hinweisen. Noch während der Ausstrahlung erklärte die Kripo Rostock, dass erste Sichtungen der Meldungen besonders verheißungsvoll seien. Wie viele Anrufe bis Donnerstagmorgen eingegangen sind, wollte die Polizeisprecherin zunächst nicht verraten. Doch die Ermittler halten die Tipps offenbar für äußerst wertvoll.

Der tragische Tod des achtjährigen Fabian ereignete sich am 10. Oktober: Der Junge war an diesem Tag nicht wie gewohnt zur Schule gegangen, weil er sich unwohl fühlte. Stattdessen blieb er alleine zu Hause. Als seine Mutter am Nachmittag von der Arbeit zurückkehrte, war das Kind verschwunden. Eine tagelange Suche folgte.

Fabian: Leiche am Tümpel entdeckt

Am 14. Oktober dann die traurige Gewissheit: Fabians lebloser Körper wurde in der Nähe eines Tümpels bei Klein Upahl gefunden – etwa 15 Kilometer von seinem Heimatort Güstrow entfernt. In der Sendung „Aktenzeichen XY“ zeigten die Ermittler erschütternde Fotos vom Fundort, darunter auch von einem Feuer, das offenbar Spuren beseitigen sollte.

Die Kripo vermutet, dass der Täter Fabian am 10. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr umgebracht hat. Auch die genaue Todesursache steht laut Polizei im Fokus der Ermittlungen. Der Junge könnte direkt nach seinem Verschwinden ums Leben gekommen sein, so die Ermittler. Ärzte haben dies unter Einsatz modernster Möglichkeiten untersucht.

Suche nach Fabian endete tragisch

Die Mutter suchte nach dem Verschwinden zunächst selbst nach Fabian. Sie hoffte, dass ihr Sohn wie üblich alleine zurück nach Hause finden würde. Als die Suche erfolglos blieb, erstattete sie Vermisstenanzeige. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suchaktion nach Fabian ein, doch die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang zerschlug sich.

Jetzt arbeiten die Ermittler mit Hochdruck daran, das Rätsel um Fabians Tod zu lösen. Die neuen Hinweise könnten entscheidend sein, um den Täter zu finden. Für die Polizei bleibt der Fall weiterhin schwierig. Warum Fabian sterben musste – und wer hinter dieser grausamen Tat steckt –, ist bislang unklar. (dpa)