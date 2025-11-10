Neuer Beweis im Fall Fabian (†8): Löst ein Handschuh das Rätsel?

Im Fall des getöteten achtjährigen Jungen Fabian gibt es möglicherweise einen neuen Hinweis. Vier Wochen nach seinem gewaltsamen Tod hat eine Spaziergängerin einen verkohlten Handschuh an die Polizei übergeben.

Laut RTL hatte sie diesen nur hundert Meter vom Fundort der Leiche entdeckt. Der Gegenstand wurde in einer schwarzen Plastiktüte einem RTL-Team überreicht.

Fall Fabian: Handschuh gefunden

Rostocks Oberstaatsanwalt Harald Nowack bestätigte, dass der Handschuh inzwischen der Polizei vorliegt. Fabian war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Familie sowie der Polizei verzweifelt gesucht worden. Am 14. Oktober, vier Tage nach seinem Verschwinden, wurde seine verbrannte Leiche an einem kleinen Wassertümpel bei Klein Upahl, südlich von Güstrow, gefunden.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Laut Staatsanwaltschaft wurde Fabian zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr am 10. Oktober getötet. Der genaue Ort des Mordes ist jedoch unklar. Nach bisherigem Stand wurde der Junge nicht am Fundort umgebracht. Vermutlich sollte das Anzünden der Leiche mögliche Spuren verwischen.

Tatverdächtige schweigt

Eine Frau wurde vergangene Woche wegen dringenden Mordverdachts verhaftet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bleibt sie bislang bei ihrer Befragung still. Behörden machten noch keine Angaben zu ihrer Identität oder möglichen Motiven. Bekannt ist jedoch, dass sie bereits während des Ermittlungsverfahrens befragt wurde, bevor der Haftbefehl erging.

Ein weiteres Detail sorgte für Verwirrung. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung fand ein Reporter am 16. Oktober einen weißen Reißverschlusszipper mit einem „G“ neben abgebranntem Gras. Oberstaatsanwalt Nowack stellte jedoch klar, dass dieser Zippertag von einem Ermittleranzug stammt und erst nach dem Verbrechen dort hingekommen ist.

Mehr News:

Am Fundort der Leiche gab es Diskussionen über das Vorgehen der Ermittler. Bereits einen Tag nach der Entdeckung wurde das Areal freigegeben. Zahlreiche Menschen betraten die Stelle, bevor diese erneut abgesperrt und nach Spuren durchsucht wurde. Unklar ist, ob wertvolle Hinweise verschwanden.

Fabians tragisches Schicksal erschüttert weiterhin die Region. Die Polizei nimmt jedes neue Beweismittel genau unter die Lupe, um die Tat aufzuklären und den Fall endgültig zu lösen. (mit dpa)