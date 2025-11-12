Mord an Fabian (8): Alle verdächtigten sie direkt – wieso brauchte die Polizei so lange bis zur Festnahme?

Wie in so vielen Fällen scheint der Täter, oder in diesem Fall die mutmaßliche Täterin, aus dem engsten Familien- und Bekanntenkreis zu kommen. Im Fall des ermordeten Fabian wurde mittlerweile die Ex-Partnerin seines Vaters verhaftet. Gegen sie besteht dringender Tatverdacht! Doch auf Facebook, Instagram und anderen Netzwerken zeigen sich Hobbydetektive verwundert darüber, dass die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt so lange gebraucht hat, um sie zu verhaften.

Schließlich kam es vielen bereits höchst verdächtig vor, dass ausgerechnet die 29-Jährige den Leichnam des verschwundenen Jungen bei einer Gassi-Runde gefunden haben will. Konnte das wirklich ein merkwürdiger Zufall sein? Wieso, fragen sich viele, kam sie nicht viel früher in U-Haft?

Die Polizei hat nicht gepennt

Tatsächlich aber nahm die Polizei schon sehr früh die Ex-Freundin von Fabians Vater ins Visier. So berichtet die „Ostsee-Zeitung“, dass die Ermittler die Frau praktisch sofort unter die Lupe nahm – und das schon, als die Fahndung nach Fabian noch lief. Sein näheres Umfeld wurde zu diesem Zeitpunkt befragt, darunter auch die jetzt Festgenommene. Diese war bis August mit dem Vater von Fabian zusammen.

„Die Verdächtige war in den Fokus geraten, weil sie widersprüchliche Aussagen gemacht hat“, so Oberstaatsanwalt Harald Nowack gegenüber der Zeitung.

Chronologie im Fall Fabian:

Am 10. Oktober verschwand Fabian spurlos gegen 10.50 Uhr.

Kurz darauf wurde er ermordet.

Laut Polizei-Erkenntnissen wurde seine Leiche am selben Tag bei einem Tümpel bei Klein Upahl abgelegt und angezündet.

Am 14. Oktober verständigt die Ex-Freundin des Vaters die Polizei über den Fund der Leiche

6. November: Die Ex-Partnerin wird von der Polizei festgenommen

Ein Ermittler sagte der „Bild“: „Die Frau wurde vermutlich schon länger verdeckt als Tatverdächtige geführt. Heißt: Es könnte sogar sein, dass sie nach dem Fund der Leiche des Jungen ihr Telefon abgehört oder sogar ihre Wohnung verwanzt haben.“

Die Polizei tappte also nicht, wie manche Kommentatoren im Netz vermuten, im Dunkeln. Doch es mussten zunächst ausreichend viele Anhaltspunkte gesammelt werden, um den Verdacht gegen die Frau zu erhärten.

Freundin der Familie kam alles auch direkt komisch vor

Wie RTL berichtet, kamen die Vermutungen über eine Verstrickung der früheren Lebensgefährtin in den Fall nicht nur von Hobby-Detektiven im Netz. Auch aus dem Familien- und Freundeskreis von Fabian gab es prompt solche Gedanken.

So äußerte Raffaela Jorga, eine gute Freundin von Fabians Mutter, bereits am 17. Oktober gegenüber RTL: „Das sind mir einfach viel zu viele Zufälle.“ Der Fundort der Leiche liege abgelegen und der Weg dorthin sei sehr matschig. Wieso, fragte sie sich, solle die Frau ausgerechnet diesen Weg genommen haben.