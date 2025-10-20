Nach Tod von Fabian (†8) aus Güstrow: Jetzt durchsucht die Polizei einen Bauernhof!

Bringt dieser Einsatz neue Hinweise im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow?

Die Leiche des achtjährigen Jungen war nach tagelanger Suche am vergangenen Dienstag (14. Oktober) nahe Klein Upahl gefunden worden, südwestlich von Güstrow. Wie mehrere Medien, u.a. „RTL„, jetzt berichten, durchsucht die Polizei nun im Zusammenhang mit dem erschreckenden Verbrechen einen Bauernhof im Ort Reimershagen.

Polizei-Einsatz im Fall Fabian (†8)

Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten den Einsatz genauer kommentieren. Auf welche Spuren die Ermittler hoffen, ist zum aktuellen Zeitpunkt also noch unklar. (mit dpa)

Wir berichten an dieser Stelle weiter.