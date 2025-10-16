Fall Fabian (8) aus Güstrow: Neue Erkenntnisse nach Obduktion von Kinderleiche

Ein tragischer Fall erschüttert Güstrow: Nach tagelanger Suche wurde die Leiche eines Kindes gefunden. Ob es sich um den vermissten Fabian (8) handelt, soll eine DNA-Analyse klären.

Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus, während die Stadt in Trauer vereint ist.

Fall Fabian (8): Gewalteinwirkung bei Kinderleiche festgestellt

Nach dem Fund einer Kinderleiche bei Klein Upahl bestätigte die Staatsanwaltschaft in Rostock nun: Es wurde Gewalteinwirkung festgestellt. Eine DNA-Analyse soll klären, ob es sich um Fabian (8) aus Güstrow handelt, der seit dem 10. Oktober vermisst wird. Ermittler gehen von einer Straftat aus.

++ Mehr Informationen: Fabian (8) aus Güstrow tagelang vermisst – Kinderleiche wird obduziert ++ Ermittler vermuten Verbrechen ++

Bislang gibt es keine Beschuldigten. Hundertschaften der Polizei suchten tagelang nach dem Jungen, bevor eine Spaziergängerin den leblosen Körper etwa 15 Kilometer entfernt vom Wohnort des Kindes fand. „Eine abschließende Mitteilung darüber ist geplant“, erklärte Staatsanwalt Harald Nowack.

Spurensuche rund um Fabian (8) aus Güstrow

Fabians Mutter meldete ihn am Abend seines Verschwindens als vermisst. Spürhunde verfolgten seine Spur bis zum Busbahnhof in Güstrow und später in der Nähe des Wohnorts seines Vaters. Die Suche führte auch über Seen wie den Inselsee, auf dem Leichenspürhunde angeschlagen hatten. Taucher fanden dort jedoch nichts.

Die traurige Entwicklung erschüttert die Stadt Güstrow und ihre Umgebung zutiefst. Am Dienstagabend versammelten sich Hunderte Menschen zu einem Gottesdienst. Vor der Marienkirche legten sie Kerzen und Plüschtiere als Zeichen ihrer Anteilnahme nieder, um dem Verlust des Jungen auf ihre Weise Ausdruck zu verleihen.

Die Ermittlungen im Fall Fabian laufen weiter. Hinweise aus der DNA-Analyse könnten bald Gewissheit über die Identität des toten Kindes bringen. Bis dahin herrscht in Güstrow Fassungslosigkeit. Der Fall zeigt erneut, wie schnell ein Vermisstenfall tragisch enden kann und wie wichtig die Untersuchungen der Polizei sind. (mit dpa)