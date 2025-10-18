Nach Eurowings-Beben in NRW – nächster Paukenschlag bei Lufthansa?

Die Lufthansa denkt darüber nach, ihren Flugplan innerhalb Deutschlands massiv auszudünnen. Vor allem hohe Steuern und steigende Gebühren setzen der Airline zu.

Auch ihre Tochter Eurowings hat bereits reagiert: Am Flughafen Dortmund wurden bereits einige Strecken eingestellt (wir berichten >>>). Nun prüft die Lufthansa, wöchentlich bis zu 100 Inlandsflüge zu streichen.

Lufthansa warnt vor weiteren Einschnitten

Konzernchef Carsten Spohr schlägt Alarm: „Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein“, erklärt er in der „Welt am Sonntag“. Besonders betroffen wären laut Lufthansa die Sommerflüge 2026. „Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten“, so Spohr weiter.

Die Kosten für innerdeutsche Flüge sind seit 2019 stark gestiegen. Spohr beziffert sie als doppelt so hoch wie noch vor vier Jahren. Besonders kleine Flughäfen und ihre Verbindungen drohen dem Rotstift zum Opfer zu fallen. Aktuell stehen Strecken wie München–Münster/Osnabrück und München–Dresden auf dem Prüfstand.

Lufthansa leidet unter schwachen Inlandszahlen

Die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr gewaltig durcheinandergewirbelt. Auch die Lufthansa spürt das noch immer. Anders als der internationale Flugverkehr hat sich die Zahl der Inlandsreisenden nicht vollständig erholt. Die Nachfrage bleibt hinter den Erwartungen zurück – das macht es für die Lufthansa schwierig, profitabel zu wirtschaften.

Grund dafür ist vor allem der Rückgang von Geschäftsreisen. Laut Branchenverbänden setzen viele Unternehmen nach der Pandemie auf Videokonferenzen. Zudem weichen viele Reisende verstärkt auf klimafreundlichere Alternativen wie die Bahn aus. All das macht der Lufthansa im Inlandsbetrieb zu schaffen – und zwingt sie zu unangenehmen Maßnahmen (mit AFP).