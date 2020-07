Eurowings Handgepäck: Bevor Passagiere durch die Sicherheitskontrolle gehen, sollten sie DAS unbedingt wissen

Eurowings Handgepäck: Passagiere müssen in der Sicherheitskontrolle einiges beachten.

Die Sommerferien-Saison ist eröffnet. Pünktlich zum Start dürfen auch die Flugzeuge von Eurowings wieder abheben. Natürlich kommen auf Urlauber in der Coronakrise besondere Maßnahmen zu. Neben dem Tragen des Mundschutzes an Board gibt es aber jetzt auch eine neue Regelung für das Handgepäck bei Eurowings.

Wer schon einmal mit Eurowings geflogen ist, weiß, dass ein Handgepäck-Stück mit den Höchstmaßen 55 x 40 x 23 cm einfach mit in den Flieger genommen werden darf. Bei speziellen Tarifen dürfen sogar zwei mit an Board. Größere Koffer und Taschen müssen aufgegeben und später am Gepäckband wieder mitgenommen werden.

Eurowings Handgepäck: Neue Regelung im Flieger

Wegen Corona hat Eurowings diese Regelung aber jetzt gekippt. Auf der Homepage des Unternehmens werden die neuen Maßnahmen festgelegt.

Zum Handgepäck zählen bei Eurowings auch Koffer mit dem Höchstmaßen 55 x 40 x 23 cm. Sie dürfen maximal acht Kilo wiegen. Foto: imago images / Passion2Press

Eurowings schreibt: „Aufgrund veränderter Bestimmungen dürfen Sie derzeit auf Flügen von Deutschland nur ein Handgepäckstück mitnehmen. Dies gilt auch, wenn ihr gebuchter Tarif ein weiteres Handgepäckstück oder einen persönlichen Gegenstand enthält. Jedes regelkonforme Handgepäckstück checken wir gerne kostenfrei für sie ein.“

Ebenfalls neu: Sollte ein Flieger stark ausgebucht sein, muss auch das erste Handgepäck aufgegeben werden. Auf Anfrage dieser Redaktion teilt Eurowings mit: „Auf stark gebuchten Flügen kann es vorkommen, dass wir Sie bitten, Ihr Handgepäck nachträglich einzuchecken. Dies ist kostenfrei, wenn alle Bestimmungen für Handgepäck erfüllt sind und Sie erhalten Ihr Handgepäck bei Ankunft am Gepäckband zurück.“

Die weiteren Maßnahmen von Eurowings:

Passagiere treten einzeln in den Security-Bereich und legen den Inhalt zum Durchleuchten auf das Fließband

Überall herrscht Maskenpflicht, auch an Board

Mit Klebestreifen am Boden wird der richtige Abstand markiert

Absperrbänder lotsen Passagiere zu den Schaltern

Boarding kontaktlos: Gäste halten Boardkarte selbst ans Lesegerät

Ein Luftfilter an Board tauscht alle drei Minuten die Luft aus, so muss der Mindestabstand, wenn es nicht geht, nicht eingehalten werden

Jeder bekommt ein Desinfektionstuch beim Betreten des Flugzeugs und kann damit seinen Platz reinigen

Reduzierter Board-Service, wenn möglich Kartenzahlung

Flugkabine und Waschraum werden regelmäßig desinfiziert

Eurowings-Reisende sollten sich außerdem vor Antritt des Fluges über die Maßnahmen im Zielland und Flughafen informieren. Dort könnten weitere Besonderheiten auf einen zukommen.

So müssen vor allem Menschen, die außerhalb von Europa einreisen, zum Beispiel in Österreich einen Corona-Test machen. Einige Flughäfen messen vor Ort die Körpertemperatur.

Diese Regeln gelten am Flughafen Düsseldorf während der Corona-Krise:

Abstand und Mund-Nasenschutzpflicht

Weniger Handgepäck

Weniger Gastronomie und Shopping

teilweise Corona-Tests am Flughafen (beispielsweise in Frankfurt)

nach Ankunft nicht länger als nötig am Flughafen aufhalten

