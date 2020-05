Euroshop: Krasse Änderung im Schnäppchen-Paradies – künftig werden die Produkte ...

Kaum ein wirtschaftlicher Zweig ist vom Corona-Lockdown unberührt geblieben. Viele Geschäfte mussten zwangsweise schließen und dürfen nun nur unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen wieder öffnen. Auch die Schnäppchen-Kette Euroshop ist davon betroffen.

Dort, wo es sonst Süßigkeiten, Haushaltswaren oder Postkarten für je einen Euro abzustauben gab, hat man sich deshalb zu einer krassen Änderung gezwungen gesehen, die es so seit dem 16-jährigen Bestehen von Euroshop in Deutschland noch nicht gegeben hat.

Euroshop: Schnäppchen-Laden erhöht erstmals die Preise

Das Unternehmen, das sich sogar mit seinem Namen völlig seinen durchgehenden Ein-Euro-Preisen verschrieben hat, erhöht nach der Wiedereröffnung erstmals die Kosten für seine Produkte – und zwar um zehn Prozent. Aus dem Slogan „Alles für einen Euro“ wird somit „Alles für 1,10 Euro“. Die Begründung dieses Schrittes von Euroshop fällt auf Facebook knapp, aber deutlich aus: „Das ist nötig, ... für unsere Zukunft ...“.

Dieser Aufschlag gilt für alle Produkte im Sortiment von Euroshop. Laut Informationen des Online-Portals „Chip“ werden in jeder der rund 350 Filialen in Deutschland etwa 5.000 Artikel angeboten.

--------------------------------

Die Geschichte von Euroshop:

Euroshop gehört zum Mutterunternehmen J.E. Schum GmbH & Co. KG

Dieses wurde 1877 in Würzburg vom Eisenhändler Johann Eugen Schum gegründet und befindet sich bis heute im Familienbetrieb

In den 50er und 60er Jahren etablierte sich das Unternehmen als Großhändler

1994 eröffnete Schum eigene Einzelhandelsfilialen unter dem Namen „Knüllerkiste“

Nach der Einführung des Euro wurde die Kette im Jahr 2004 in „Euroshop“ umbenannt

--------------------------------

Euroshop braucht Geld, um Auflagen zu erfüllen

Von Mitarbeitern heißt es, dass die Kosten für die Erfüllung der strengen Hygieneauflagen an den Kunden weitergegeben werden müssten. Das habe die zehnprozentige Preissteigerung zur Folge. Regelmäßige Wechsel der Einwegmasken, Plexiglasscheiben an den Kassen und Desinfektionsmittel an den Filialeingängen bezahlen sich schließlich nicht von selbst.

Doch eine Änderung, die die Corona-Krise mit sich brachte, hat die Euroshops in Deutschland sogar tatsächlich ein Stückchen moderner gemacht. Das Unternehmen fördert nun kontaktloses Bezahlen ohne Bargeld, so „Chip“.

So kennt man den Euroshop aus den Zeiten vor Corona. Nun kostet alles zehn Cent mehr. Foto: imago images / snapshot

--------------------------------

--------------------------------

Bisher ließ sich in Euroshops nur mit Münzen und Scheinen bezahlen. Nun soll das auch mit Karte oder Smartphone möglich sein. (at)