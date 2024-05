Europapark im Ausnahmezustand! Besucher verlassen Park sofort – „Armutszeugnis“

Wirbel im Europapark! Der Freizeitpark in Rust hat erst seit wenigen Wochen wieder geöffnet, und seitdem ist schon einiges passiert. Nicht nur, dass die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ eingeweiht wurde, sie hatte auch bereits eine Panne (hier mehr).

In den letzten Tagen gab es im Europapark zwar keine Zwischenfälle technischer Natur, Besucher waren allerdings trotzdem frustriert.

Europapark vor Kollaps! Besucher wütend

Gutes Wetter und freie Tage: Beste Voraussetzungen für einen Tag im Europapark in Rust! Das dachten sich in dieser Woche wohl viele Menschen und machten sich auf den Weg in den Freizeitpark.

Vor Ort wurden sie aber offenbar bitter enttäuscht. Wie einige Besucher unter einem Instagram-Beitrag des größten Freizeitparks Europas kommentieren, scheinen sie besonders am Mittwoch (8. Mai) ihren Besuch in Rust sehr bereut zu haben.

„Mittlerweile habe ich das Gefühl, der Gast steht nicht mehr im Mittelpunkt! Sondern nur noch die Einnahmen der Familie Mack!“, erhebt ein Kommentator schwere Vorwürfe. Er konnte offenbar kaum Fahrten machen, weil es an diesem gewöhnlichen Wochentag so voll war. „Warum reguliert man nicht mehr die Besuchermenge? Es sind heute weder Ferien, noch Wochenende und auch kein Feiertag! Und trotzdem konnte man seit Öffnung heute nur drei Fahrgeschäfte fahren (Stand 15:11 Uhr)“, erklärt er weiter.

Europapark-Besucher klagen: „Absolut überfüllt“

Andere Instagram-Nutzer bestätigen das Bild:

„Absolut überfüllt! Man konnte sich kaum bewegen, also das war schon ein Armutszeugnis!“

„Ab einer bestimmten Besucherzahl MUSS man den Eingang schließen! Ich war schon echt oft da, aber das hab ich noch nicht erlebt! Man konnte sich ja gar nicht mehr bewegen! Man hat sich gefühlt wie ein Huhn in einem Mastbetrieb!“

„Es war tatsächlich nur sehr schwer zu ertragen und wenn ich heute sehe , dass Voltron ausfällt und du gefühlt bei jeder Attraktion 1+ Std. stehst , dann macht ein Besuch in einem Freizeitpark am Ende auch keinen Sinn“

„Warum ist es heute im ganzen Park so voll? Noch nie in all den Zeiten, in denen ich kam, habe ich es so voll gesehen. Es ist schrecklich.“

Noch vor der Schließung verließen einige Besucher, die sich auf Instagram beschwerten, den Park. „Außerdem gehen gerade sehr viele Leute, die Schnauze voll haben! Wir waren schon oft da! Aber das heute hat alles gesprengt“, schildert jemand.

Einige Kommentatoren weisen darauf hin, dass am Mittwoch Feiertag in Frankreich war und ein hohes Besucheraufkommen absehbar war – das ändert allerdings nichts daran, dass der Europapark den Einlass hätte stoppen können. Wieder andere erklären, dass der Europapark auf seiner Website extra einen „Crowd Calender“ hat, der anzeigt, wie voll es an dem jeweiligen Besuchertag werden wird. Der war laut Aussage eines Besuchers allerdings für Mittwoch als grün angezeigt. Für ihn steht fest: „War Beschiss. Aber egal, ab sofort Phantasialand und ‚Quick Pass'“.