Europapark: Nächster Achterbahn-Vorfall! Fans hören lauten Knall – „Voltron“ muss stoppen

Aufregung im Europapark Rust! Auf der spektakulären Achterbahn „Voltron Nevera“ ist es zu einem Zwischenfall gekommen, der für Gesprächsstoff sorgt. Vor allem deshalb, weil viele Besucher des größten Freizeitparks Deutschlands selbst den Knall gehört haben.

Der Europapark selbst bestätigte später, dass man die im April 2024 eröffnete Achterbahn habe sperren müssen. Spezialisten hätten sich direkt an die Reparatur gemacht. Aber der Reihe nach.

Europapark: Metallteil stürzt von Achterbahn „Voltron“ ins Wasser

Wie das Schweizer Nachrichtenportal blick.ch berichtet, habe es am Sonntag (6. Oktober) im Bereich der Achterbahn Voltron Nevera einen Knall gegeben. Augenzeugen wollen demnach gesehen haben, dass sich ein Metallteil – womöglich eine große Schraube – gelöst habe und in das Wasserbecken unter der Anlage gefallen sei. „Blick.ch“ zitiert einen Zeugen wie folgt: „Wir saßen alle gemeinsam bei einem Essensstand nur wenige Meter von der Bahn entfernt, als es urplötzlich laut knallte. Wir sind natürlich alle erschrocken und haben uns umgesehen.“

„Voltron“ erreicht bis zu 100 km/h und nimmt die Europapark-Fans mit durch sieben Überschläge. Da darf nichts schiefgehen. Entsprechend groß ist das Aufsehen, wenn plötzlich doch ein technisches Problem auftritt – so wie jetzt. Und dann musste die beliebte Achterbahn auch noch den Betrieb vorübergehend unterbrechen. Auf X (früher Twitter) nahm der Europapark selbst zu dem Vorfall Stellung. Da heißt es: „Es gab am Sonntagnachmittag einen technischen Defekt an einem Schienenträger der Achterbahn ‚Voltron Nevera powered by Rimac‘. Dieser wurde umgehend von unserem spezialisierten Mechanikerteam behoben. Die Fahrgäste waren zu jeder Zeit sicher unterwegs. Die Attraktion konnte kurze Zeit später wieder den regulären Betrieb aufnehmen.“ Einzelheiten zu dem Defekt nannte der Park nicht.

Kürzlich blieb der „Blue Fire Megacoaster“ stecken

Die Voltron-Fans können also erst einmal beruhigt sein. Ungeachtet dessen ist es nicht der erste Achterbahn-Alarm in diesem Jahr im Europapark. Schon während einer „Voltron“-Testfahrt im Frühjahr blieb ein Wagen plötzlich stehen, ein Kran musste ihn bergen. Und im September blieb die Achterbahn „Blue Fire Megacoaster“ in Seitenlage stecken. Bevor die 20 Insassen evakuiert werden konnte, mussten sie etwa 40 Minuten in einer ziemlich ungemütlichen Position auf Hilfe warten.

Gemessen an der Zahl der Fahrten, die die Achterbahnen Tag für Tag absolvieren, sei die Anzahl der Störungen jedoch sehr gering und keinesfalls unnormal, gab der Europapark zu bedenken.