Vorwürfe nach Panne im Europa-Park – „Nicht fair!“

Der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) ist nicht nur der größte Freizeitpark Deutschlands, sondern auch einer der beliebtesten. Viele Fans nehmen eine lange Anreise auf sich, um dem Freizeitpark einen Besuch abzustatten. Wer am 8. August 2025 im Europa-Park war, wurde womöglich Zeuge eines unschönen Vorfalls.

So kam es im Wasserpark Rulantica zu einem technischen Defekt, wie die Facebook-Fanseite „Coaster Fans & News Beitrag“ berichtet. Der Wasserpark hatte an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet, doch kurz vor der Schließung sorgte eine technische Panne dafür, dass das Bezahlsystem ausfiel. Nun, ein paar Wochen nach dem Vorfall im Europa-Park, trudeln bei den betroffenen Besuchern Rechnungen ein. Und das sorgt für Unverständnis, denn einige Besucher fühlen sich „nicht fair“ behandelt. Unsere Redaktion ist dem nachgegangen.

Nach Störung im Europa-Park – Besucher erhalten Rechnung

Per Armband Essen, Getränke und Extras bezahlen – hört sich gut an, doch wenn die Technik streikt, sind auch den Mitarbeitern zunächst die Hände gebunden. Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls mussten sich die Verantwortlichen eine Notlösung einfallen lassen. Besucher sollten laut dem Facebook-Portal ihre Kontaktdaten auf Zettel hinterlegen, damit ihnen anschließend eine Rechnung zugeschickt werden konnte.

Um die Kosten zu umgehen, hätten offenbar einige Personen falsche Angaben gemacht, so die Vermutung von „Coaster Fans & News Beitrag“. Der Verdacht entsteht, da inzwischen einige Rechnungen bei den Betroffenen angekommen sind, die zum Teil große Unterschiede aufweisen. „Hier werden bei einigen Besuchern alle verursachten Kosten erlassen und andere müssen eine Summe X bezahlen. Warum müssen hier einige bezahlen und anderen werden die Kosten geschenkt?“, lautet der Vorwurf. Und weiter: „Wie der Europa-Park hier mit ihren Rulantica-Besuchern vom 8.8.25 umgeht und zweierlei Maß anwendet, ist schon mehr als peinlich.“

Europa-Park rechtfertigt Vorgehen

In den beigefügten Schreiben entschuldigt sich das Team vom Europa-Park für die „langen Wartezeiten und Unannehmlichkeiten“ und garantiert, dass die Probleme inzwischen wieder behoben seien. Doch in der Tat fällt hier auf, dass Einigen Kosten in Rechnung gestellt werden und anderen die „Konsumationen an diesem Tag vollständig erlassen werden“.

Auf Nachfrage dieser Redaktion rechtfertigte die Pressestelle des Freizeitparks das Vorgehen wie folgt: „Es ist nachvollziehbar, dass die Situation unterschiedlich wahrgenommen wird. Nach der Störung wurden alle Vorgänge nach demselben Prüfverfahren bearbeitet. Abhängig von der jeweiligen Sachlage, etwa der Höhe offener Posten und den buchhalterischen Anforderungen, wurde entweder kulanzweise auf eine nachträgliche Abrechnung verzichtet oder um eine reguläre Begleichung gebeten. Es galten dabei einheitliche, nachvollziehbare und verhältnismäßige Kriterien. Unterschiede ergeben sich demnach ausschließlich aus den individuellen Rahmenbedingungen der einzelnen Vorgänge.“

Es handelt sich also offenbar um eine Ermessenssache und Betroffene werden nicht drumherum kommen, den offenen Betrag zu begleichen.