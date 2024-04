Europapark Rust: Notfall auf der Achterbahn – Besucher müssen evakuiert werden!

Unheimliche Pechsträhne im Europapark Rust! Der beliebte Freizeitpark ist erst seit wenigen Wochen für die neue Saison geöffnet, lockt wie immer zahlreiche Besucher an.

Die mussten allerdings in den letzten Tagen starke Nerven beweisen: Erst letztes Wochenende (5., 6. und 7. April) blieb eine Achterbahn mehrmals stecken und rollte vor einer hohen Kurve zurück. Am Mittwoch (10. April) dann die nächste Panne! Die Fahrgäste einer Wasserbahn mussten plötzlich evakuiert werden.

Europapark Rust: Fahrgäste stecken auf Achterbahn fest

Wer den Europapark Rust besucht, möchte Nervenkitzel eigentlich nur aufgrund der luftigen Achterbahnen erleben. Doch seit Beginn der neuen Saison muss man als Besucher auch mit Aufregung der anderen Art rechnen.

Innerhalb von einer Woche kam es in dem Freizeitpark zu zwei Pannen auf verschiedenen Bahnen, zuletzt am Mittwoch auf der Wasserbahn „Atlantica Supersplash“. Die Bahn stand plötzlich still, wie Europark-Sprecherin Leah Borer gegenüber dem Schweizer Medium „Blick“ bestätigte. Zwei Boote der Bahn befanden sich demnach auf der Drehplattform, als die ganze „Atlantica Supersplash“ plötzlich zum Stillstand kam. Aufgrund einer technischen Störung hätten sich sofort Sicherheitsmaßnahmen eingeschaltet, die die Bahn zum Stehen brachten.

Die Fahrgäste wurden von dem Parkpersonal gesichert, mussten die Wasserbahn anschließend über eine Treppe verlassen.

Europapark Rust: „Und alle schimpfen immer über das Phantasialand“

Freizeitpark- und Achterbahnfans machen sich im Netz über die Pannen-Serie beim Europapark Rust lustig, diskutieren in der öffentlichen Gruppe „Coaster Fans & News“ über die Vorkommnisse. „Noch nie war die Chance so hoch wie aktuell im Europapark, evakuiert zu werden, wie in dieser Saison. Jeder, der eine Evakuierung erleben möchte, hatte noch nie so eine große Chance wie jetzt, anscheinend ist der Park nicht so gut aus der Winterpause gekommen. Wer keine Evakuierung erleben möchte, der sollte seinen baldigen Besuch noch einmal überdenken und vielleicht später in der Saison in den Park gehen“, lautet etwa ein leicht sarkastischer Kommentar.

„Und alle schimpfen immer über das Phantasialand“, kommentiert jemand. Einige andere finden die Vorfälle im Europapark Rust aber harmlos, so schreibt ein Mann folgerichtig: „Wo Maschinen laufen, passieren Ausfälle. Hier sitzen eben ein paar Menschen mit drin. Nicht mehr und nicht weniger.“ Immerhin sind sich alle einig: Die Sicherheit geht vor – und die war immer gewährleistet.