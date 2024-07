Europapark verkündet es selbst – Besucher frustriert! „Komplett abreißen“

Gerade im Sommer sind Freizeitparks wie der Europapark, das Phantasialand oder der Movie Park regelrechte Besucher-Magnete, lassen sich hier wunderbar die Ferientage verbringen. Langeweile kommt da selten auf.

Damit die Parks auch für wiederkehrende Besucher spannend bleiben, wird hier immer wieder aufgerüstet. Dabei geht es auch hin und wieder mal einer alten Kult-Attraktion an den Kragen, wie kürzlich der Europapark publik machte. Das Geisterschloss blieb so aufgrund von Modernisierungsarbeiten einige Zeit geschlossen. Um die Besucher auf die Neuerungen vorzubereiten, hatte der Ruster Freizeitpark sogar einen Kurzfilm herausgebracht (wir berichteten). Jetzt hat das Geisterschloss feierlich neu eröffnet. Doch Besuchern stößt sofort eines übel auf.

Europapark feiert Wiedereröffnung

Am Donnerstag (25. Juli) wurden die Türen des renovierten Geisterschlosses wieder geöffnet. „In den letzten Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, das Geisterschloss noch schaurig-schöner zu machen. Neben umfangreichen Renovierungen haben wir auch eine völlig neue Story entwickelt, die euch das Fürchten lehren wird“, schrieb der Europapark bei Facebook am Eröffnungstag.

Das Geisterschloss hat neben einem neuen Namen – Castello dei Medici – aber auch eine komplette Modernisierung erhalten. Und wie es scheint, hat der Park in Baden-Württemberg nicht mehr alle alten Elemente wieder verbaut. „Leider fehlt nun das coolste Element, das es im Geisterschloss gab. Die drei singenden Köpfe mit ihrem coolen Song“, bemerkt etwa eine Besucherin in der Kommentarspalte bei Facebook. Auch ein anderer wird deutlich: „Ich finde es schade, dass die singenden Köpfe nicht mehr Bestandteil des Geisterschlosses sind. Auch andere Sachen fehlen.“ Andere gehen dagegen sogar noch härter mit der Modernisierung im Europapark ins Gericht.

Europapark wird deutlich

„Meiner persönlichen Meinung nach hätte man das Gebäude komplett abreißen und neu bauen können und viel größer, die Geisterbahn war schon lange nicht mehr zeitgemäß, denke auch nicht, dass es jetzt wirklich besser ist im Vergleich zu früher“, ist so etwa in den Kommentaren zu lesen. Doch was sagt der Park zum Ganzen?

Auf Nachfrage dieser Redaktion heißt es: „Das Geisterschloss im italienischen Themenbereich wurde 1982 eröffnet und gehört zu den allerersten Fahrgeschäften im Europa-Park. Die verbaute Technik und Dekorationen waren stark veraltet. Somit lag eine komplette Modernisierung nahe.“ Dabei soll im Zuge der Renovierung eine komplett neue Story rund um die Familie dei Medici entwickelt worden sein.

Dazu gehörte auch die Entwicklung neuer Elemente: „Natürlich gibt es noch ein paar Erinnerungen an die alte Fahrt, aber grundsätzlich war es uns wichtig, der Geschichte wieder einen roten Faden zu verleihen. Das Geisterschloss trägt jetzt den Namen ‚Castillo dei Medici‘. Zu der neuen Geschichte mit Verbindung zum fiktiven ‚Adventure Club of Europe‘ haben die singenden Köpfe nicht mehr gepasst.“