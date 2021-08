Europapark: Besucher stellen sich gegen neue Corona-Regel – „Nie wieder“

Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Europapark-Fans haben gerade keine Freude mehr an einem Besuch in dem Freizeitparkt in Rust.

Mit DIESER neuen Corona-Regel erntet der Freizeitpark Kritik. Jetzt wollen einige Besucher den Europapark nicht mehr besuchen.

Europapark: Besucher gehen wegen neuer Regel auf die Barrikaden

Was war passiert? Der Europapark hatte seinen Hotelgästen farblich unterschiedliche Armbändchen gegeben – je nachdem, ob diese geimpft oder ungeimpft waren.

Europapark: Besuchern gefällt die neue Regel des Freizeitparks gar nicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Mandoga Media

Dadurch sollte der Status der Gäste für Mitarbeiter möglichst unkompliziert kenntlich gemacht werden, so wie es in einigen Urlaubsregionen beispielsweise bei Gästen mit gebuchtem All-Inclusive oder Halbpension üblich ist, sagte eine Sprecherin.

Das Hotel Colosseo ist eines der Erlebnishotels im Europapark. Foto: IMAGO / Mavericks

So hätten die Europapark-Mitarbeiter keine Probleme gehabt, die Hotelgäste zu erkennen. Kritiker hatten der Sprecherin zufolge moniert, durch die verschiedenen Farben lasse sich der Impfstatus erkennen, was datenschutzrechtlich problematisch sei.

Europapark erhält Hunderte Beschwerde-Mails

Die Sprecherin sagte, es seien innerhalb der vergangenen Woche etwa Hundert E-Mails mit Beschwerden eingegangen. Aber auch in den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Besucher verärgert.

So schreibt ein Mann: „Genau deshalb werde ich den Park nie wieder mehr besuchen.“ Eine andere schreibt, dass sie durch diesen Eingriff in ihre Privatsphäre empört sei und es sich ebenfalls überlegt, den Europapark zu boykottieren.

Der Europapark in Rust hat viele Besucher mit einer neuen Anordnung verärgert. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Auf die verärgerten Besucher reagierte der Freizeitpark und händigt seit Donnerstag deshalb den Geimpften und Genesenen sowie Getesteten die Armbänder bei ihrer Ankunft in der gleichen Farbe aus. Diese wechselten aber täglich.

Europapark: „Ging darum, eine praktische Lösung zu finden“

Es sei zu keiner Zeit das Anliegen gewesen, eine bestimmte Gruppen zu stigmatisieren, teilte die Sprecherin mit. „Es ging lediglich darum, eine möglichst praktische und überschaubare Lösung zu finden“, fügte sie hinzu.

Europapark: Besuchern gefällt die neue Regel des Freizeitparks gar nicht. (Symbolbild) Foto: dpa

Mit Blick auf den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie sorgen mittlerweile auch speziell geschulte Mitarbeiter im Europapark für die Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht.

Dem ging voraus, dass sich Besucher in der vergangenen Woche über hohe Auslastung und Gedränge in dem Vergnügungspark beschwert hatten. Die Vergnügungsstätte war aufgrund der Corona-Pandemie monatelang geschlossen und hatte erst im Mai wieder den Betrieb aufgenommen.

