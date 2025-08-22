Mädchen aus Europa-Park entführt ++ Tatverdächtiger nach Deutschland ausgeliefert

Es ist der absolute Albtraum aller Eltern. Am Samstagabend (9. August) ist ein kleines Mädchen (6) aus dem zum Europapark Rust gehörenden Wasserpark Rulantica entführt worden. Ein Mann (31) steht im Verdacht, die Sechsjährige unter einem Vorwand aus dem Bad gelockt und sie dann missbraucht zu haben (mehr dazu hier >>>).

Es gebe bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass das Mädchen vergewaltigt worden sei. Stattdessen habe der Mann von ihr verlangt, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Am Donnerstagabend (14. August) hat die Polizei neue Details zum Tatverdächtigen genannt. Jetzt liegt auch eine detaillierte Beschreibung des 31-Jährigen vor.

Entführung aus Europapark: Polizei jagte zunächst falschen Mann

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Polizei zunächst einen anderen Verdächtigen im Visier, der am Tag nach der Tat zunächst nicht auffindbar war. Am Montag war dann klar, dass der Mann nichts mit der Entführung des Kindes zu tun hatte. Nach Auswertung von Bild- und Videomaterial fiel der Verdacht dann auf den 31-Jährigen, dessen Identität die Polizei am Dienstag durch die Hilfe eines Zeugen ermitteln konnte.

Noch am selben Nachmittag durchsuchten Beamte die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei fanden die Beamten die Kleidung, die der Mann mutmaßlich zum Tatzeitpunkt getragen haben dürfte. Der Verdächtige selbst war ausgeflogen – samt Reisepass. Weil die Pässe seiner Familienmitglieder noch da waren, wird er nun international per Haftbefehl gesucht. „Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte sich der dringend Tatverdächtige in sein Herkunftsland nach Rumänien abgesetzt haben“, erklärte die Polizei Offenburg zuletzt.

Tatverdächtiger konnte festgenommen werden – er flüchtete nach Rumänien

Knapp zwei Wochen später herrscht jetzt Gewissheit! Der Tatverdächtige soll am Freitag (22. August) in U-Haft gekommen sein. Der 31-Jährige soll aus Rumänien an die deutschen Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert worden sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Der Verdächtige hatte in der rumänischen Stadt Oradea in Auslieferungshaft gesessen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg habe die Haft angeordnet.

Der 31-Jährige ist bereits polizeibekannt, allerdings nicht wegen Sexualdelikten, sondern wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen. Zur Aufklärung des Falls versucht die Polizei parallel den Laufweg des Mädchens zu rekonstruieren, nachdem es fünf Kilometer von dem Freizeitbad entfernt in Grafenhausen von einem Zeugen aufgefunden worden war. „Es ist unklar, wie lange das Kind alleine durch den Wald irrte, bevor sich der Zeuge um sie kümmerte“, so die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass das Kind mindestens eine Stunde lang umherirrte, bevor es gefunden wurde.

Ob der Rumäne sich bereits zu seiner angeblichen Tat geäußert hat, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang keine Angaben. Ebenfalls unklar bleibt weiterhin, ob der Tatverdächtige zuletzt in Lahr gewohnt hat, dass rund 20 Kilometer vom Tatort Europa-Park entfernt liegt.

Laut „rtl.de“ arbeiteten das LKA Baden-Württemberg, das Bundeskriminalamt (BKA), die rumänische Behörden, die Polizei Offenburg und die Staatsanwaltschaft Freiburg zusammen. So konnte der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen in Rumänien ermittelt und der internationale Haftbefehl vollstreckt werden. Die Ermittlungen dauern an.



