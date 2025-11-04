„Danke fürs Rausschmeißen“: Europa-Park-Kunden harren stundenlang in Warteschlange aus

Heftig, was seit Montagnacht auf der Webseite vom Europa-Park abgeht. Wer eine Übernachtung in einer der vielen Unterkünfte auf dem Gelände des Freizeitparks reservieren will, landet vor allem in den nächtlichen und frühen Morgenstunden am Dienstag (4. November) in einer ellenlangen Warteliste.

Hunderte andere Besucher sind vor einem dran, da kann es schon mal ein paar Stunden dauern. Doch scheinbar hatten einige auch bei der Buchung an sich technische Probleme und gingen teils leer aus. Was war da los?

Europa-Park: Besucheransturm auf der Webseite

Auch nach einem kurzen Test dieser Redaktion um 9 Uhr waren die Ladezeiten immer noch lästig lang, eine Buchung aber wieder möglich. „Im Moment dauert es wohl etwas länger…Vielen Dank für Ihre Geduld“, steht auf der Seite. Kurz nach Mitternacht sah es allerdings düsterer aus.

„Derzeit ist sehr viel los, daher bildet sich gerade eine Warteschlange“, las ein Besucher dort. „Besucher vor ihnen in der Schlange: 1.558“ (!). Geschätzte Wartezeit: 52 Minuten. Was für ein Spaß um 0.19 Uhr. Da kann man nur hoffen, dass einem nicht auch noch ein technischer Fehler dazwischenfunkt – wie bei dieser Besucherin.

„Es war echt nervig, 400 Leute vor mir, Wartezeit war in Ordnung, dann endlich durchgekommen, und dann drückt man auf die Infos der neuen Silver lodge und wird aus der Buchungsseite rausgeschmissen“, schildert sie ihr Elend auf Facebook. „Im gleichen Moment geht man wieder auf die Seite und es warten über 2.000 Leute, danke fürs Rausschmeißen.“

Europa-Park bietet Frühbucherrabatte an

Andere Besucher hatten auch nach der Warteschlange Probleme, noch Zimmer zu finden. Standardzimmer waren bereits ausgebucht, berichtet ein Nutzer. Andere waren erst nach zwei Stunden erfolgreich. Doch woran lag das?

Einige Nutzer hatten wohl bereits den richtigen Riecher. Nicht nur gibt es seit Montag Tickets zum Vorteilspreis von 52 Euro während dem „HALLOWinter“ im Europa-Park, auch begann am 4. November um Mitternacht der Vorverkauf für die neue Saison. Während die meisten Besucher noch bis zum 11. November warten müssen, können sich „Hotel Friends“ ihre Plätze schon früher sichern – samt exklusivem Frühbuchervorteil. Kein Wunder, dass der Ansturm da groß war.

