Frust wegen Europa-Park: Zahlreiche Kunden gehen leer aus – „Echt sauer“

Der Europa-Park-Hype legt dieses Jahr, pünktlich zum 75. Geburtstag des Ruster Freizeitparks, einen ordentlichen Zahn zu – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Erst das Kino-Debüt mit „Grand Prix of Europe“, dann ein gleichnamiges Video-Spiel und jetzt macht der Park nicht mal mehr vor Buchhandlungen Halt.

Bei Thalia konnten Fans des Europa-Park zuletzt für ihre Kleinen die „Ed & Edda“-Tonie-Figur bestellen, die passend zum Kinofilm herausgebracht wurde. Doch schnell machte sich unter Besuchern Unmut breit.

Europa-Park mit eigener Tonie-Figur

Auch im Online-Shop des Freizeitparks in Baden-Württemberg konnten Fans die Tonie-Figur bestellen. Diese verspricht für Kinder ab fünf Jahren „magisch crossmediale Erlebnisse beim beim GRAND PRIX EDventure“, nicht nur zu Hause, sondern auch im Europa-Park auf „drei gut versteckten Interaktionsflächen im Wartebereich“. Der Tonie erzählt die 90-minütige Geschichte zum Kinoabenteuer.

+++ Kommen die Kaulitz-Zwillinge bald in den Europa-Park? „Sind gespannt“ +++

Mittlerweile wird die Figur als „Ausverkauft“ auf der Website deklariert. Und auch bei Thalia scheinen zahlreiche Fans leer ausgegangen zu sein, wie sie auf Facebook offenbarten. „Hat noch jemand den Tonie bei Thalia bestellt, aber bisher auch keinen erhalten?“, „Meine Freundin hat ihn bei Thalia bestellt, aber nicht erhalten“ oder „Ich habe heute eine Stornierung bekommen von Thalia“, war unter den zahlreichen Kommentaren zu lesen. Doch was sagt der Europa-Park dazu?

Park muss Fans enttäuschen

Diese Redaktion hat beim Park in Rust nachgefragt, mit ernüchterndem Ergebnis: „Die Nachfrage nach „Ed & Edda“, der Tonies-Figur zum Kinofilm GRAND PRIX OF EUROPE, hat unsere Erwartungen – sowie die Kapazitäten unseres Partners Tonies und die des gesamten Handels – deutlich übertroffen.“ Aus diesem Grund sei die Figur aktuell bei Thalia nicht lieferbar.

Weitere News für dich:

Besucher müssen die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgeben, noch eine der begehrten Figuren zu ergattern: „Wir stehen in engem Austausch mit Tonies und arbeiten mit Hochdruck daran, eine zeitnahe Nachlieferung zu ermöglichen. Nach aktuellem Stand erwarten wir im Laufe des Septembers eine neue Lieferung“, so ein Sprecher. Eine verbindliche Aussage, wann genau und in welchem Umfang nachgerüstet wird, will der Europa-Park aber noch nicht mitteilen. „Sobald uns konkrete Informationen vorliegen, werden wir diese umgehend an unsere Kundinnen und Kunden kommunizieren.“ Vielleicht können Kunden dann ja immerhin schon für die nahende Weihnachtszeit zuschlagen!

Gerade erst hat der Ruster Park seine Öffnungszeiten geändert. Warum? Das erfährst du hier >>>.