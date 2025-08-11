Besucher will Tickets für Europa-Park stornieren – und hat nur eine Frage

Gerade im Sommer erfreuen sich Freizeitparks großer Beliebtheit. Auch der Europa-Park ist in diesen Monaten gut besucht. Doch was ist, wenn das Ticket bereits gebucht ist und man aber kurzfristig dann doch verhindert ist?

Zahlreiche Besucher strömen derzeit in den Europa-Park, wollen sich den Kick beim Achterbahnfahren und Co. holen. Auch, wenn die Tickets bereits gebucht und die Vorfreude groß ist: In einigen Fällen kommt dann doch etwas dazwischen und das Ticket muss storniert werden.

Europa-Park: Gast muss seinen Aufenthalt verschieben

So erging es auch dieser Person. In den sozialen Netzwerken schilderte der anonyme Nutzer, was das Problem ist. „Wir haben Europa-Park-Tickets gekauft – zweimal zwei Tagestickets für den 5. August und drei Tickets für Rulantica am Donnerstag, 7. August. Jetzt ist unsere Tochter leider krank“, heißt es in einem Beitrag in einer Facebook-Gruppe.

„Gibt es die Möglichkeit, die Tickets auf ein anderes Datum umzubuchen oder zu stornieren? Wir würden die Reise gerne um ein paar Tage verschieben?“, schreibt der Europa-Park-Besucher weiterhin.

Das sagt der Europa-Park zum Thema Stornierung

Den Europa-Park-Besuch nicht antreten können wegen eines Krankheitsfalls – etwas, was nicht allzu selten vorkommt. Wir haben deswegen einmal bei dem Freizeitpark nachgehakt.

„Für den Eintritt in den Europa-Park oder die Wasserwelt Rulantica benötigen Gäste Tickets mit festem Besuchsdatum. Diese erhalten Sie entweder direkt beim Kauf oder durch nachträgliche Datierung eines Gutscheins. Datierte Tickets sind grundsätzlich weder stornierbar noch umbuchbar. Da sie nicht personengebunden sind, können sie jedoch an Dritte weitergegeben werden (gewerblicher Weiterverkauf ausgenommen)“, heißt es auf DER WESTEN-Nachfrage von den Parkbetreibern.

„In Ausnahmefällen prüfen wir eine Umbuchung; Anfragen müssen vor dem Besuch bei uns eingehen. Für Übernachtungsgäste im Europa-Park Resort und weitere Ticketarten (z. B. Gruppen) können abweichende Regelungen gelten.“