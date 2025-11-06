Besucher wollen sich im Europa-Park einbuchen – sie trifft der Schlag!

Gerade erst ist der Vorverkauf für die nächste Saison gestartet und Besucher harten in langen Warteschlangen aus, da alle gleichzeitig ihre Übernachtungen im Europa-Park buchen wollten. Der Freizeitpark gab gegenüber dieser Redaktion eine Prognose ab, wie lange die Systeme möglicherweise noch belastet sein könnten (>>hier mehr dazu).

Doch wer es durch die Warteschlange schließlich zum Buchungsfenster geschafft hatte, erlitt gleich den nächsten Schock. Denn die Preise waren auf einmal höher. Wir haben sofort beim Europa-Park nachgehakt.

Europa-Park hebt Preise an

Als „Frechheit“ wird das Vorgehen auf Facebook beschimpft. Teilweise müssten Besucher für denselben Zeitraum 250 Euro mehr zahlen, beschweren sie sich in den Sozialen Medien. Wir haben beim Europa-Park nachgefragt, wie sehr sich die Preise im Vergleich zum letzten Jahr verändert haben – und warum.

Hier die Antwort: „Für die Saison 2024 zu 2025 hatten wir eine Preissteigerung von 5 Prozent für Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer.“ Doch damit nicht genug. Denn nach 2025 können die Besucher nicht verschnaufen. Auch im kommenden Jahren werden die Preise weiter ansteigen, gibt der Freizeitpark bereits jetzt zu bedenken.

Europa-Park investiert – das kostet

„Auch für 2026 wird es eine geringe Preiserhöhung geben“, muss der Freizeitpark mitteilen, „um den Gästen weiterhin die gewohnte erstklassige Qualität bieten zu können.“ Dabei weist das Unternehmen daraufhin, dass der Park in diesem Jahr zum zehnten den „Golden Ticket Award“ als „Bester Freizeitpark der Welt“ gewonnen habe.

Doch warum sind die Preise gestiegen? Das hat vielschichtige Gründe: Investitionen in Digitalisierungs- und Restaurationsprojekte – und natürlich auch die allgemeine Inflation. „Der Europa-Park investiert ständig in die Qualität seiner sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels.“ So seien diese mit neuen digitalen Zimmerschlössern versehen worden sowie neuen Boxspringbetten. Auch die Restaurant-, Außenflächen und Toilettenanlagen seien größer. „Daneben spielen natürlich auch die allgemeine Inflation und höhere Betriebskosten eine Rolle.“