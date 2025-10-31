Europa-Park lässt Bombe platzen: „Achterbahn soll ersetzt werden“

Im Europa-Park ist ganz schön was los. Zuletzt hatte der beliebte Freizeitpark einen neuen Themenbereich angekündigt. Ab 2028 soll dieser eröffnen und sich rund um den Weltraum, Raketen, Sterne und Co. drehen (>>hier mehr dazu).

Im Fokus der Veränderungen stand allerdings auch ein bekanntes Highlight: die „Euro-Mir“. Die Achterbahn, die aktuell im russischen Themenbereich beheimatet ist, sollte ebenfalls Teil des Weltraum-Rebrandings werden. Doch nun sorgt der Europa-Park mit einer Ankündigung für bittere Gewissheit.

Europa-Park baut Achterbahn ab

Da werden plötzlich Fakten geschaffen in Rust. Ließ der Freizeitpark zuletzt noch verkünden, dass lediglich der Name der Euro-Mir „wahrscheinlich“ geänderte werde, so wird jetzt ein ganz anderer Ton angeschlagen. In Reaktion auf die vielen Kommentare, die der Park über Social Media erhalten hat, gab es nun eine Ankündigung:

„Liebe Europa-Park Fans, wir wissen, dass euch die Attraktion sehr am Herzen liegt. Deshalb möchten wir euch gerne ein Update geben: Aktuell sind die bislang angedeuteten, mittelfristigen Pläne konkreter geworden.“ Und jetzt kommt’s: „Die Achterbahn Euro-Mir soll durch eine neue Familienachterbahn unseres Mutterunternehmens MACK Rides ersetzt werden.“ Bumm!

Europa-Park-Fans haben nur eine Hoffnung

Eine familienfreundliche Alternativ-Bahn, dazu sind auch noch weitere Attraktionen geplant und der Park steht bereits in Kontakt mit der Weltraumorganisation ESA für mögliche Kooperationen. „Damit werden wir dem rasanten technologischen Fortschritt im Achterbahnbau gerecht und bieten gleichzeitig unseren Besuchern auch künftig einzigartige sowie neue Erlebnisse.“

Doch die Trauer um die heiß geliebte Euro-Mir bleibt. Während einige schon ihre letzten Fahrten mit der Achterbahn planen, bestehen andere auf einen Erhalt der Musik – und bekommen viel Zustimmung. „Egal was draus wird, Hauptsache die Musik bleibt!“ Ob das so wahrscheinlich ist?