Mädchen aus Europa-Park-Bad gelockt und missbraucht! Polizei jagt 31-Jährigen

Entsetzlicher Vorfall im Europa-Park!

Ein junges Mädchen (6) ist im Europa-Park-Bad Rulantica spurlos verschwunden – und erst zwei Stunden später wieder aufgetaucht. In der Zwischenzeit soll sie sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei hat den Tatverdächtigen identifiziert. Der 31-Jährige ist auf der Flucht.

Europa-Park: Kind soll missbraucht worden sein

An einem gut besuchten Samstagabend (9. August) verschwand ein sechsjähriges Mädchen im Wasserpark Rulantica, der zum Europa-Park in Rust gehört. Nach Angaben der Polizei soll ein Mann das Kind gegen 20.30 Uhr aus dem Wasserpark gelockt haben, unter dem Vorwand ihr Hilfe anzubieten. Als die Eltern bemerkten, dass ihre Tochter verschwunden war, suchten sie verzweifelt auf dem Gelände von Rulantica. Doch erst zwei Stunden später entdeckte ein Zeuge das Mädchen in einem rund fünf Kilometer entfernten Waldstück.

Es hatte sich in Badekleidung und mit Schlappen alleine durch die Dunkelheit gekämpft und wurde schließlich im Nachbarort Kappel-Grafenhausen gefunden. Zuvor soll sie sexuell missbraucht worden sein. Der mutmaßliche Täter (31) wurde anhand von Überwachungsvideos des Badbetreibers identifiziert. Er soll laut Polizei in der Region leben. Weil der Mann aus Rumänien stammt, fahnden die Beamten international nach ihm.

Polizei jagt Europapark-Schänder

Mittlerweile hat sich auch eine Sprecherin des Europa-Parks in Südbaden zu dem schrecklichen Vorfall geäußert. Sie bestätigte die Entführung des Kindes aus dem zum Freizeitpark gehörenden Wasserpark: „Wir sind sehr betroffen.“ Zudem betonte sie, dass das Team im engen Kontakt mit den Ermittlungsbehörden stehe.

Auch Wolfgang Kramer, Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg meldet sich zu Wort. Laut dem Beamten soll das Mädchen schwer traumatisiert sein. „Man kann sich vorstellen, dass es nach einer so schrecklichen Tat um die Seele eines Kindes mit Sicherheit nicht gut bestellt ist.“ Äußerlich sei das Kind nicht erheblich verletzt worden.

Der Wasserpark Rulantica, ein Teil des Europa-Parks, wurde im November 2019 eröffnet. Der Name setzt sich aus „Rust“ und „Atlantik“ zusammen. (mit dpa)