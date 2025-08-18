Kaulitz-Zwillinge bald im Europa-Park? „Sind gespannt“

Der Europa-Park zählt zu einem der bekanntesten Freizeitparks in Deutschlands. Regelmäßig finden sich hier allerhand Prominente – vorrangig der Schlagerwelt – ein, zudem wird hier in der Sommersaison jede Woche die Live-Sendung „Immer wieder Sonntags“ gedreht.

Doch könnte es bald schon zu weiterem Promi-Besuch kommen? Wenn es nach dem Europa-Park geht, könnten sich aufgrund der Kombination aus Mäusen, Achterbahnen und Männern in Uniformen bald weitere prominente Gäste im Ruster Freizeitpark einfinden.

Europa-Park heizt Gerüchte-Küche an

Gerade erst rührte der Europa-Park die Werbetrommel für sein neuestes Event – das Spanische Themenfest. Pünktlich zum Jubiläumsjahr 2025 will der Park in Baden-Württemberg ein regelrechtes Spektakel feiern. Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>.

Jetzt könnte allerdings schon das nächste Spektakel in den Startlöchern stehen – und das könnte prominenten Besuch aus LA beinhalten. Kürzlich erwähnten die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom, die mit der Band „Tokio Hotel“ weltweit bekannt wurden, den Park in Süddeutschland nämlich in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“.

„Es gibt natürlich auch den Europa-Park Rust, von dem hör ich ja auch viel Gutes“, so Bill Kaulitz. „Da war ich noch nie.“ „Das sollten wir definitiv ändern“, ist sich der Park sicher. Denn: „Mäuse, Achterbahnen und Männer in Uniform – klingt doch nach einem guten Grund für einen Besuch, oder? Wir freuen uns auf euch @billkaulitz @tomkaulitz @kaulitzhills.podcast. Eure Europa-Park Kaulquappen“, schreibt der Europa-Park jetzt auf Facebook. Könnte der Besuch schon bald so weit sein?

Park wird deutlich

Wie diese Redaktion auf Nachfrage beim Europa-Park erfuhr, sollen sich die beiden Musiker „bislang leider nicht“ für einen Besuch gemeldet haben – noch nicht! „Allerdings verstehen wir natürlich, dass die beiden viel um die Ohren haben. Wir sind aber gespannt, ob sie sich noch melden und würden uns sehr freuen, wenn sie unserer Einladung folgen.“

Dafür gäbe es sogar auch die Möglichkeit, den Ruster Park für reguläre Besucher zu schließen. „Ganz unabhängig davon kann der Europa-Park exklusiv gebucht werden“, heißt es dazu explizit auf Nachfrage. Fans des Europa-Park dürfen also ebenfalls gespannt bleiben, ob das Kaulitz-Duo in seinem Podcast „Kaulitz Hills“ schon bald sein Resümee zum Freizeitpark zieht.